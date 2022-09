Twitch sufre caída que afecta a cientos de streamers que no pueden hacer transmisiones

Twitch, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se encuentra sufriendo problemas con sus servidores que han afectado a cientos de streamers que no pueden realizar transmisiones en vivo. ¿Qué se sabe?

Todo comenzó alrededor de las 12.00 p. m (hora peruana) cuando varios usuarios de Twitch comenzaron a reportar fallas en las redes sociales, sobre todo en Twitter. El común de las quejas era que no podían hacer streamings.

PUEDES VER: Free Fire libera agenda semanal del 28 de setiembre al 4 de octubre y llega con Samurái Zombi

“Twitch parece haber sufrido una muy grave caída o algo. Mi cuenta no funciona, no puedo tocar ajustes, logear ni nada”. “Sigo esperando para poder transmitir, soy uno de los afectados de la caída de los servidores”, señalaron los usuarios.

La plataforma de streaming que pertenece a Amazon ya está al tanto de esta situación, ya que utilizó su cuenta de Twitter para publicar un mensaje con el que buscó calmar a los afectados.

“Estamos investigando un problema que impide que algunos usuarios se activen. Gracias por tu paciencia”, escribió Twitch en su cuenta oficial de Twitter.

🔎 We are investigating an issue preventing some users from going live. Thanks for your patience 💜 — Twitch Support (@TwitchSupport) September 28, 2022

La red social siguió publicando actualizaciones que informaban en qué consistía el problema. “En este momento, el problema impide que algunos usuarios se activen y que se completen las compras. ¡Gracias por tus informes!”, colocaron.

🔧 Update:

We are continuing to investigate. At this time the issue is preventing some users from going live, and preventing purchases from being completed. Thank you for your reports! — Twitch Support (@TwitchSupport) September 28, 2022

Aunque todavía no solucionan el problema, los desarrolladores de Twitch aseguran que están trabajando en este problema que, al parecer, habría sido provocado por un fallo en Amazon Web Services.

“Todavía estamos trabajando para resolver los problemas que afectan varias áreas de Twitch. Hemos identificado que esto está relacionado con una interrupción más amplia de AWS. Gracias por aguantar ahí”, señalaron.