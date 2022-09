Fanático crea Super Mario Bros 5 y evita una demanda de Nintendo de forma épica

Nintendo es una compañía japonesa que se ha vuelto famosa en todo el mundo, no solo por sus increíbles videojuegos, sino también porque cuida mucho su propiedad intelectual. Por ese motivo, es que suele demandar a quienes utilizan a sus personajes sin su permiso.

Los fans no se salvan de las demandas de Nintendo, ya que hay muchos jugadores que han tenido problemas con la ‘Gran N’ por desarrollar ‘fan-games’ de Mario Bros, Pokémon, Kirby, The Legend of Zelda, entre otros títulos que pertenecen a esta compañía nipona.

PUEDES VER: Mario Bros y sus amigos llegan a Nintendo Switch con un divertido juego de pelea por turnos

No obstante, para sorpresa de miles de cibernautas, un fanático de Nintendo ha podido elaborar un videojuego llamado Super Mario Bros 5 y está totalmente seguro que no recibirá ninguna demanda. ¿La razón? Por qué usado una plataforma creada por ellos mismos.

Según detalla LevelUp, un portal especializado en tecnología, el usuario Metroid Mike 64 ha creado un videojuego retro que se inspira en Super Mario World, Super Mario Bros. 3 y Super Mario Bros. Para completar su creación, este gamer se ha tarado unos cinco años.

Tiene 40 niveles repartidos en ocho mundos. Foto: Metroid Mike 64

Para evitar la demanda de Nintendo, este fan utilizó Super Mario Maker 2, un videojuego oficial de Nintendo que permite a los jugadores producir sus propios niveles, los cuales luego pueden compartir con la comunidad para que ellos también puedan disfrutarlos.

En total, Metroid Mike 64 ha producido 40 niveles completos que están divididos en 8 mundos diferentes, los cuales ha bautizado con el nombre de Super Mario Bros 5. Para poder disfrutarlo, solo debes tener Super Mario Maker 2 e ingresar el siguiente código: 0G9-XN4-FNF.