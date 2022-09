Youtuber comete tonto error y revela que es culpable de filtrar el nuevo Assassin’s Creed

Dan Allen Gaming, un famoso youtuber especializado en videojuegos, está siendo duramente criticado en redes sociales, sobre todo en Twitter, luego de que cometiera un error muy tonto que confirmó que había estado filtrando información confidencial del nuevo Assassin’s Creed.

Allen y otros youtubers habían hecho un trato con Ubisoft (desarrolladora de Assasin’s Creed) para probar el juego antes de su lanzamiento y así preparar contenido con anticipación, incluso todos firmaron un contrato de confidencialidad que los obligaba a no revelar información.

Debido a que no quería violar el acuerdo, ya que eso le traería problemas con Ubisoft, el youtuber decidió crear una cuenta de Twitter llamada TheRealInsider, donde comenzó a publicar información confidencial sobre el nuevo Assassin’s Creed, lo que le hizo ganar miles de seguidores.

Todo iba bien para Allen, hasta que se descubrió la verdad de una forma bastante tonta. El youtuber se confundió con sus cuentas de Twitter y respondió un hilo con su perfil personal. Aunque borró el mensaje a los pocos minutos, le hicieron capturas y terminó aceptando todo.

“Fue patético y simplemente deshonesto. Muchos están furiosos y diciendo: ‘¿Por qué diablos lo hiciste?’. Y para ser honesto, es la influencia, los comentarios, es ser adicto a la emoción de miles de personas esperando lo que vas a decir. No estoy poniendo excusas, porque es mi culpa y de nadie más que mía”, indicó el youtuber en un video.

“He perdido amigos de la industria, he perdido relaciones, personales, comerciales, oportunidades, todo por esos cinco segundos de fama. Asumo toda la responsabilidad. Todo lo que puedo hacer desde aquí es tratar de ser un mejor humano, tratar de aprender de este error catastrófico, esta estupidez incomprensible”, añadió.

Luego de que se descubriera la identidad de la persona que estaba filtrando los detalles de Assassin’s Creed, la compañía de videojuegos, Ubisoft publicó un comunicado donde lamentan lo ocurrido y aseguran que se toman muy en serio estos casos que tienen un acuerdo de confidencialidad de por medio.

“En ocasiones, proporcionamos acceso e información sobre nuestros juegos bajo acuerdo de confidencialidad a socios de confianza. Cuando esa confianza se ve comprometida o la información es filtrada por un individuo, no solo es perjudicial y desmoralizante para nuestros equipos, sino que resta un momento de revelación emocionante y una experiencia para nuestros jugadores. Aunque no hablaremos de un caso en particular, nos tomamos estos asuntos muy en serio y los gestionaremos en consecuencia”, señaló el estudio francés.