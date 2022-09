Dragon Ball Z Kakarot anuncia sus versiones para PS5 y Xbox Series X con el DLC de Bardock

Dragon Ball Z Kakarot recibirá una gran actualización después de dos años de su lanzamiento. El popular videojuego de DBZ llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X. Además, también recibirá un DLC protagonizado por el Bardock clásico.

Afortunadamente, habrá dos maneras de conseguir la versión de Dragon Ball Z Kakarot para consolas de nueva generación: volviendo a comprar el juego para las plataformas actuales o actualizando de manera gratuita la edición de PlayStation 4 o Xbox One.

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento exacta para el lanzamiento de estas versiones, la página de Bandai Namco adelanta que esta actualización llegará en algún momento de 2023.

Sin embargo, no es la única sorpresa para los usuarios de Z Kakarot, ya que el estudio también publicó el tráiler de Bardock: Alone Against Fate, DLC de pago que también estará disponible en 2023.

Este contenido nos permitirá repasar la historia del Bardock clásico, aquel que hemos visto en las películas de Dragon Ball Z, por lo que controlaremos al padre de Goku para luchar contra la armada de Freezer y evitar la destrucción del planeta Vegita.

Es importante precisar que Bandai Namco no ha revelado el precio de este nuevo DLC, pero se sabe que estará disponible para las versiones de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC del videojuego.

Finalmente, debes saber que Bardock: Alone Against Fate es uno de los tres DLC que forman parte de la Season Pass 2 de Dragon Ball Z Kakarot, por lo que habrá dos historias más que podremos repasar, aunque no se sabe cuáles serán.