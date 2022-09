Left 4 Dead 2 Mobile llega a iPhone y Android: la estafa en la que muchos están cayendo

Left 4 Dead 2 es uno de los videojuegos más populares de la actualidad, a pesar de que se lanzó hace casi 13 años. Este shooter cooperativo nos permite enfrentar hordas de zombies con monstruos genéticamente modificados. Ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento y, aunque no tendremos un Left 4 Dead 3, en las tiendas de aplicaciones para iPhone y Android apareció un juego llamado Left 4 Dead 2 Mobile que ya es viral en redes sociales.

Según informa Level Up, reconocido portal de videojuegos, la marca Left 4 Dead recibió una certificación para llegar a dispositivos móviles iOS y Android en Australia, el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, este permiso no había sido solicitado por Valve, por lo que no era oficial.

Posteriormente, en las tiendas de Google Play y App Store, para Android y iPhone, respectivamente, apareció Left 4 Dead 2 Mobile, un juego pirata que llamó la atención de muchos usuarios que no dudaron en descargarlo, sin saber que se trataba de una estafa.

En dichas tiendas, hay una gran cantidad de aplicaciones de este calibre, conocidas como shovelware, que engañan a los usuarios ofreciendo productos en pésimas condiciones.

Reportan que Left 4 Dead Mobile es un juego fake en las tiendas de Google Play App Store. Foto: GabeFollower

El caso de este juego fue tan llamativo que GabeFollower, reconocido creador de contenido especializado en Valve, utilizó su cuenta en Twitter para informar a sus seguidores que no deben descargar este juego en su dispositivo móvil, ya que se trataba de una estafa.

Además de revelar el nombre de la compañía detrás de Left 4 Dead 2 Mobile, subió un ‘gameplay’ en el que muestra todo el contenido del juego. En el clip se ve que las texturas son de baja calidad, hay varios personajes en pose T y no puedes atacar a los enemigos, ya que lo único que puedes hacer es caminar por el primer nivel.