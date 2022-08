¿Amazon comprará Electronic Arts? Esto es todo lo que se sabe sobre la supuesta adquisición

Microsoft anunció la compra de Activision-Blizzard en enero de 2022, mientras que, en julio del mismo año, PlayStation confirmaba la adquisición de Bungie. Aún no termina el año y podríamos estar a puertas de una nueva movida dentro del mundo de los videojuegos: Amazon compraría Electronic Arts.

En redes sociales como Twitter se viene esparciendo el rumor de que Amazon anunciaría la compra de Electronic Arts en las próximas horas. Esto, como era de esperarse, ya está en las primeras planas de la prensa especializada en videojuegos. Pero ¿es cierto?

¿Amazon comprará Electronic Arts?

Aunque no se compartió más detalles sobre este acuerdo, ciertas especulaciones hablaban de que la transacción supondría una gran suma de dinero, principalmente porque EA es dueña de franquicias de videojuegos exitosas como FIFA 23, Apex Legends, Need for Speed, entre otras, así como su servicio de suscripción EA Play.

Esta nueva adquisición de Amazon fue anunciada por GLHF.gg, una agencia de noticias especializada en el sector de los videojuegos; además, fue compartida por otros medios importantes de Estados Unidos como USA Today.

Adicionalmente, los rumores hicieron que la cotización de EA en la bolsa se haya disparado hasta un 18,20 %, siendo la compañía de videojuegos la gran beneficiada de todo esto. Ahora, ¿qué tan cierto es que Amazon la compre?

La verdad sobre la adquisición de EA por parte de Amazon

Recientemente, el medio CNBC Now desmintió en vivo de que Amazon vaya a comprar Electronic Arts, pues aseguraron que la empresa de Jeff Bezos no ha presentado alguna oferta formal para adquirir la compañía de videojuegos en estos momentos.

Debido a ello, EA ha regresado a los niveles que presentaba en la bolsa de valores antes de que trasciendan los rumores sobre ser parte de Amazon.