FIFA 23: tienda vende la versión más cara del juego a 6 centavos de dólar por error

FIFA 23 es el título que marcará un nuevo inicio en la saga de juegos de fútbol de EA Sports. Se trata del último videojuego bajo la marca de FIFA e incluirá ligas femeninas. Además, en su portada tiene a Kylian Mbappé y a la deportista Sam Kerr. Sin embargo, en las últimas horas, se hizo viral debido a que Epic Games Store vendió la Ultimate Edition a seis centavos de dólar.

Epic Games Store inició la preventa del juego de fútbol de EA Sports en todo el mundo, pero en la tienda virtual para la India apareció un error que fue aprovechado por muchos usuarios, incluso por aquellos que no viven en ese país, pero que no dudaron en comprar el FIFA 23 Ultimate Edition a menos de un dólar.

El detalle está en que no solo los gamers de la India fueron ‘beneficiados’ con este error, sino que jugadores de otras partes del mundo también aprovecharon el bug y consiguieron el título a ese insólito precio. Para ello, solo cambiaron la nacionalidad de sus cuentas.

Error ocasiona que jugadores puedan comprar FIFA 23 Ultimate Edition a menos de un dólar. Foto: Lehan Fayaz vía Twitter

Por si no lo sabías, el precio original de FIFA 23 Ultimate Editon es de US$ 99,99; por lo que muchos pensaron que Epic Games Store realizaría un cargo extra o cancelaría la venta. Sin embargo, desde The Reporter, informan que la tienda virtual decidió respetar las compras que se realizaron para no tener problemas con las leyes de protección al consumidor en ese país.

Esto último fue confirmado mediante un comunicado publicado por Epic Games Store y EA Sports en Reddit, en el que ambas compañías aceptan el error y reiteran que los jugadores mantendrán la copia de FIFA 23 Ultimate Edition que compraron a seis centavos de dólar.