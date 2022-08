Alone in the Dark, la saga de terror lovecraftiana, recibirá un nuevo juego para PS5, Xbox y PC

El género survival horror es el favorito de muchos gamers que, por ejemplo, están a la expectativa del lanzamiento del remake de Resident Evil 4 o sueñan con que Konami lance una nueva entrega de Silent Hill. Sin embargo, estas dos icónicas sagas no hubiesen sido lo que hoy son sin la existencia de Alone in the Dark, franquicia que es considerada como el padre de esta clase de videojuegos.

Hace poco, THQ Nordic celebró un evento virtual que se transmitió desde su canal de YouTube, en el que reveló los próximos videojuegos que lanzará la compañía y, para sorpresa de muchos, se presentó el primer tráiler de Alone in the Dark, saga que recibirá una nueva entrega después de 20 años.

De regreso a la mansión Derceto Manor

Durante la presentación, se confirmó que este videojuego será una reimaginación del juego original, la cual será escrita por Mikael Hedberg, escritor de Frictional Games y autor de los guiones de Amnesia: The Dark Descent y SOMA, según informa MeriStation.

En Alone in the Dark, los gamers volverán a jugar bajo la piel de la señorita Emily Hartwood y el detective Edward Carnby, protagonistas del juego original que deberán explorar la terrorífica mansión Derceto Manor.

Ellos pasarán por distintas situaciones y hasta tendrán conversaciones únicas. En una entrevista realizada por el portal 3DJuegos, uno de los creadores mencionó que “definitivamente vas a querer jugar con ambos personajes”.

Tráiler de Alone in the Dark

Regresa el terror de los años 90 inspirado en la obra de Lovecraft y Edgar Allan Poe

Si ni por asomo has escuchado sobre Alone in the Dark, saga que sirvió de inspiración para los creadores de Resident Evil, te contamos que el videojuego está ambientado en la Luisiana de 1920, en el que tendremos que visitar una mansión abandonada cuyo dueño, Jeremy Hartwood, se suicidó y, en efecto, dejó muchas preguntas por resolver.

Aunque los usuarios podrán decidir si juegan como el detective o la sobrina Hartwood, todos los rincones de la mansión serán los mismos y tu objetivo también: descubrir qué ocurrió; sin embargo, para lograrlo tendrás que enfrentarte a tus peores miedos.

¿Cuándo se lanzará Alone in the Dark y dónde podré jugarlo?

THQ Nordic mencionó que el videojuego de Alone in the Dark está en desarrollo desde el 2019 con el motor gráfico Unreal Engine 4 y se podrá jugar en Xbox Series X|S, PS5 y PC, aunque no se confirmó la fecha de lanzamiento.