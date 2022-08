El inodoro gamer: un ‘trono’ en el que podrás disfrutar de tus juegos favoritos desde el baño

Hay momentos en los que se necesita de una pausa cuando se está jugando a juegos en una computadora, ya sea para tomar agua, comer algo o ir al baño. Sin embargo, esto es prácticamente imposible cuando se trata de un videojuego online, ya que estos no cuentan con dicha opción.

Es debido a ello que los jugadores suelen lanzar frases como “vuelvo en un minuto” o “brb” para avisar que no estarán un rato frente al computador y su personaje no se moverá. Pero ¿por qué no seguir jugando desde el baño con un inodoro gamer?

Lo que parece una completa locura un youtuber conocido como Basically Homeless lo hizo real y se viralizó en redes sociales. Este creador de contenido logró modificar su inodoro para que se convierta en una potente PC gamer y así seguir jugando incluso desde el baño.

Mientras que algunos cogen el teléfono, la Nintendo Switch o cualquier otra consola portátil para jugar en estos espacios, el youtuber fue más allá y es capaz de disfrutar de títulos para PC. Para ello, construyó una pared dentro del tanque del inodoro con plexiglás, y colocó una barrera entre los componentes de la computadora y el agua.

Si bien el primer intento fue un completo fiasco, ello no lo detuvo y con una buena cantidad de flexseal logró solucionar el problema, según informan en IGN. Otras de las modificaciones que se realizaron las encontramos en la parte superior del tanque.

Allí está el ventilador que enfriará los componentes de la PC. Además, para que sea un inodoro gamer, se incluyó iluminación RGB. Construir este novedoso dispositivo fue toda una experiencia para el youtuber, quien debió aprender sobre plomería y otras habilidades para hacerlo posible.