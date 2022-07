World of Warcraft: Blizzard publica por error la fecha de estreno de WOTLK Classic

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic debe ser uno de los lanzamientos más importantes que tiene Blizzard para este año. Miles de gamers han decido regresar al WoW original para disfrutar desde un inicio todos los acontecimientos de la segunda expansión del exitoso MMORPG.

Aunque servidores privados como Warmane y NaerZone ya ofrecen este tipo de contenido de forma gratuita, en la que los jugadores pueden explorar desde un inicio toda la expansión de WOTLK e ir avanzando de forma progresiva por cada una de las fases, la propuesta de Blizzard no deja de ser atractiva, sobre todo cuando está a solo dos meses de estrenarse oficialmente.

En un inicio, se pensó que Wrath of the Lich King Classic llegaría a las computadoras en agosto de 2022; sin embargo, un error de la propia compañía develó cuándo será la fecha de lanzamiento oficial de esta expansión.

Está demás decir que los gamers están atentos a cada una de las publicaciones que realiza el estudio de videojuegos en su página oficial, motivo por el cual muchos de ellos se la pasan horas apretando F5 para actualizarla y así encontrar algún dato importante sobre los proyectos de Blizzard.

Fue así como se descubrió que en el sitio web de Blizzard había aparecido la imagen del Rey Exánime con el siguiente anuncio: “The Lich King Returns September 26, 2022″. El aviso iba acompañado de un botón para suscribirse y otro para apuntarte a la beta del mismo, que ya se encuentra disponible.

PUEDES VER: World of Warcraft Dragonflight presenta la nueva raza Dracthyr y la clase Evoker

Blizzard comparte por error la fecha de estreno de WOLK Classic en su página web. Foto: Blizzard

Para fortuna de los fanáticos y desgracia para la compañía, los encargados de la página web no fueron lo suficientemente rápidos para borrar el anuncio, el cual fue compartido en redes sociales, foros y distintos canales de Discord por los propios usuarios.

A pesar de ello, Blizzard, fiel a su estilo, no se ha pronunciado sobre este ‘error’, por lo que debemos esperar un anuncio oficial por parte de la firma para saber si World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic llegará realmente el 26 de septiembre.