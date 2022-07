Dragon Ball: The Breakers, gamers aseguran que el juego es una copia de Dead by Daylight

Un nuevo videojuego basado en la saga de “Dragon Ball” se aproxima. Bandai Namco quiere renovar la propuesta de juegos inspirados en la obra de Akira Toriyama a través de Dragon Ball: The Breakers, título que ya tiene fecha de lanzamiento, pero que está recibiendo una gran cantidad de críticas por parte de los gamers.

Por medio de un tráiler publicado en YouTube, Bandai Namco confirmó que la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: The Breakers será el próximo 14 de octubre. Este videojuego se podrá disfrutar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

A diferencia de otros videojuegos de la saga, en el que podemos explorar mundos abiertos y tener frenéticas batallas, este título nos invita a trabajar en equipo con un grupo de jugadores para recolectar objetos y escapar del villano de turno a toda costa.

Aunque podemos utilizar distintas habilidades de diversos personajes de “Dragon Ball”, el juego se basa en conseguir todos los componentes necesarios para encender una máquina y así ponerle fin a la vida del villano.

Tráiler de Dragon Ball: The Breakers

Tal como confirmó Bandai Namco, se trata de un juego asimétrico, lo cual no ha caído muy bien en la comunidad, ya que son los mismos gamers quienes han catalogado Dragon Ball: The Breakers como una copia de Dead by Daylight por la jugabilidad.

De acuerdo a los comentarios recogidos por Level Up, los propios usuarios señalan que el título parece un proyecto de PlayStation 3 o dispositivos móviles, por la baja calidad de los modelos y efectos visuales; además, de las animaciones de algunos personajes.

Debido a ello, algunos gamers ya sostienen que Bandai Namco debería hacer que Dragon Ball: The Breakers sea un juego free to play. ¿Piensas lo mismo después de ver el tráiler gameplay?