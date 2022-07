Polium One: la consola para juegos NFT que es criticada por tener un logo similar al de Game Cube

La devaluación de los NFT en el mundo del internet no sería suficiente para detener a las distintas compañías de videojuegos que han decidido apostar por este rubro. Prueba de ello es la presentación Polium One, la misma que estará enfocada en los tokens no fungibles y que viene siendo criticada en redes sociales por su polémico logo y el servidor que utilizaría.

Polium One es el nombre del nuevo proyecto de la compañía Web 3, que asegura que su producto será “la primera consola de juegos multicadena del mundo”, una máquina que correrá únicamente videojuegos NFT creados en distintas blockchain.

Por otra parte, la firma señala que su nuevo producto podrá competir con las consolas de actual generación (PS5 y Xbox Series X|S), ya que será capaz de reproducir contenido en 8K, alcanzar los 120 FPS y ofrecer ray tracing.

Adicionalmente, dicha consola para juegos NFT incluirá un escáner de huella digital para la seguridad de los usuarios, así como un botón Wallet, un monedero donde podríamos intercambiar criptomonedas.

Su fecha de lanzamiento está programada para el 2024, pero las reservas ya iniciaron. Si quieres separar un ejemplar, la compañía señala que podrás hacerlo con un NFT en la red de Ethereum.

Sin embargo, el rechazo hacia Polium One tiene que ver por el servidor que funcionará de soporte para NFT. Según Tarreo, este ha sido reportado reiteradas veces por estafa, un delito bastante común en el negocio.

En redes sociales, un grupo de jugadores ha empezado a comparar el diseño de la consola de Web 3 y la de Game Cube.

En ese sentido, aseguraron que son muy parecidas. En tanto, la compañía respondió y mencionó que, si bien lucen familiares, la consola de Nintendo tiene una G que representa su nombre, mientras que el cubo de Polium One caracteriza el blockchain y cuenta con una P en referencia al nombre del dispositivo.