Presidente de Nintendo aclara si el precio de los juegos y consola subirán por inflación

La 82° Junta General de Accionistas de Nintendo está dando que hablar en redes sociales. Durante la reunión de accionistas, uno de los temas a tratar fue la inflación y si esto implicaría un alza de precios en cada producto de la gran N.

Según detalla Level Up, las declaraciones de Shuntaro Furukawa, actual presidente de Nintendo, han llamado la atención de los gamers y prensa especializada, ya que fue él quien se refirió sobre la inflación y su impacto sobre la industria del entretenimiento.

“En términos de impacto de la inflación global, nuestro negocio de entretenimiento no se ha visto afectado por consideraciones macroeconómicas; sin embargo, hemos escuchado de nuestras oficinas en el extranjero que la inflación actualmente está aumentando rápidamente y tiene un gran impacto en la vida diaria de las personas, especialmente en Europa y Estados Unidos. Si bien no ha habido un efecto importante en nuestras ventas, continuaremos monitoreando de cerca la situación”, comentó.

A pesar de que aún se encuentran analizando la crisis global, esto no implicaría algún tipo de aumento en el precio final de los productos de Nintendo, ya sea en videojuegos, consolas u otros artículos.

“Si bien no podemos comentar sobre las estrategias de precios, actualmente no tenemos planes de cambiar el costo de nuestro hardware debido a la inflación o al aumento de los costos de adquisición en cada país. Lo haremos determinando nuestras futuras estrategias de precios a través de deliberaciones cuidadosas y continuas”, concluyó Furukawa.

De esta manera, el presidente de Nintendo trata de poner paños fríos sobre la inflación que azota a varios países del mundo, con el fin de tranquilizar a la gran comunidad de gamers que es fanática de sus productos.

