Los videojuegos que marcaron las últimas décadas: ¿cuál es el mejor de la historia?

Los videojuegos comprenden una larga historia enmarcada por épicos momentos, lanzamientos trascendentales y títulos que se han consolidado como leyendas. Con el paso de los años, algunas entregas han tenido el reconocimiento mundial que se merecían, al punto de ser consideradas las mejores de su época.

Dicho esto, en esta nota haremos un repaso de aquellos juegos que lograron posicionarse como los más ’rankeado’ de su década, pasando por encima de otras buenas propuestas y proyectos.

Cabe resaltar que para este listado no se está tomando en cuenta el éxito en ventas de los videojuegos ni los número obtenidos en cuanto a distribución mundial; por el contrario, se valorará el puntaje que los expertos y portales de renombre han designado a ciertos títulos. Sin más preámbulos, a continuación te presentamos los juegos que marcaron las últimas décadas, para que cada usuario puede calificarlos y decidir cuál es el mejor de la historia.

2010-2019: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Iniciamos el listado con una de las mencionas más polémicas, debido a que cuanto más reciente sea la época más complicado es escoger lo mejor de lo mejor. A pesar de ello, el juego de Link y sus colegas ha liderado los rankings de videojuegos en su año de lanzamiento, al igual que en los tops que realizan los principales portales gamer de renombre internacional. Tan buen prestigio tiene el título que ha sido utilizado para ilustrar y desarrollar proyectos de mundo abierto similares.

2000-2009: Resident Evil 4

Muy probablemente esta sea la opción en la que menos discusión haya, pues, si bien el nuevo milenio llegó con juegos como Snake Eater, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Half-Life 2 y más, la cuarta entrega de Resident Evil revolucionó la industria al mostrar que un shooter también podía tener una gestoría de mundo abierto y con trama bien desarrollada. Leon S. Kennedy es, hasta la fecha, querido por toda la comunidad, tanto así que dentro de poco por fin se podrá acceder a su remake para las consolas de última generación.

1990-1999: Final Fantasy VII

La séptima entrega de la saga Final Fantasy es, probablemente, la más mítica de toda la franquicia, a pesar de tener un complicado salto del 2D al mundo tridimensional. Sin embargo, el juego multiplataforma, que incluso ha llegado a tener varias versiones, remakes y remasterizaciones, fue el encargado de revolucionar el formato RPG.

1980-1989: Super Mario Bros

Finalmente, nos trasladamos 27 años atrás, precisamente a 1985, cuando el fontanero más famoso del mundo protagonizó su primer juego para Nintendo, el cual es considerado para muchos como el pionero del éxito de los videojuegos. Si bien tuvo su secuela y tercera parte en la misma década, ninguno pudo superar a la versión original. Otros juegos, como Tetris y Legend of Zelda, también tuvieron repercusión en esos años, pero la gran mayoría de los usuarios han preferido siempre esta entrega por encima de las demás.