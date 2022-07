PlayStation: la función secreta de la Memory Card que hubieses querido conocer hace 27 años

La primera PlayStation nos ofreció miles de horas de diversión con videojuegos como Pepsiman, Dino Crisis, Resident Evil 2, Metal Slug, Crash Bandicoot, entre otros. Si debíamos descansar o ya no teníamos permiso para jugar, lo que hacíamos era guardar la partida en la Memory Card, pero es posible que en algún momento hayamos eliminado estos archivos y, al creer que ya no lo recuperaríamos, no nos quedaba otra que volver a jugar el nivel.

Han pasado 27 años desde que la PlayStation 1 se puso a la venta y aún sigue sorprendiendo por las funciones secretas que ofrece la consola de Sony o algunos de sus accesorios. En este caso, un reconocido youtuber descubrió que la Memory Card tenía una opción que permitía recuperar partidas desechadas. ¿Te imaginas todo el tiempo que te hubiese ahorrado conocer esta herramienta sin tener que volver a jugar un nivel?

Según detalla el youtuber conocido como John Glasscock, para acceder a la función de recuperar partidas borradas de la Memory Card se entra al menú de la unidad de almacenamiento y se presiona tres veces los botones L1 + L2 + R1 + R2 .

De esta manera, el archivo eliminado previamente se recuperaría y podíamos continuar con nuestra partida como si nada hubiese pasado. Pero ¿cómo es posible esto? El youtuber lo explica.

Tal como informa Hipertextual, la Playstation contaría con una especie de papelera de reciclaje donde se almacenaban todos los archivos borrados de forma temporal, es por eso que se podían recuperar.

Sin embargo, el detalle está en que Sony jamás lo mencionó, ni mucho menos promocionó esta importante herramienta de la Memory Card en sus spots publicitarios, cuando era común que los jugadores eliminaran sus partidas accidentalmente.

Por otra parte, un usuario del foro GameSpot compartió hace algunos años un método para recuperar partidas eliminadas, aunque el procedimiento es totalmente distinto al que menciona Glasscock.

“Si acabas de eliminar una partida guardada muy importante, mantén presionado L1 + L2 + R1 + R2 antes de que el ícono del bloque que contiene los datos guardados desaparezca por completo. Luego, te preguntará si realmente deseas eliminar ese archivo. Solo ten en cuenta que los botones deben mantenerse presionados antes de que desaparezca el ícono, de lo contrario ya no funcionará”.

Si bien el internauta comenta que el método aún está vigente, algunos usuarios de Europa dijeron que no es posible recuperar archivos eliminados en las PlayStation con variantes PAL.