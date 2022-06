Se filtra modo gratis del shooter más popular de la última década: ¿cuándo podrás jugarlo?

La cuenta regresiva para el lanzamiento oficial de Call of Duty: Modern Warfare II empezó. Filtraciones van avivando el hype de usuarios de PlayStation, Xbox y PC que esperan jugar este reboot del videojuego que se estrenó originalmente en 2009; este contará con un modo de juego gratis superior al de CoD Warzone y que, según rumores, estaría inspirado en el Escape from Tarkov.

Infinity Ward, estudio encargado del desarrollo de Call of Duty: Modern Warfare II, presentó, junto a Activision, un tráiler gameplay durante su conferencia en el evento Summer Game Fest 2022; sin embargo, en las últimas horas ha surgido información importante sobre uno de los modos de juego más esperados de la saga de COD.

El portal What if Gaming publicó algunos detalles sobre este contenido free to play basado en la publicación del insider conocido como RalphsValve, quien manifestó que el estudio viene trabajando en el videojuego desde hace cuatro años y que durante el proceso fue retrasado en reiteradas ocasiones.

Infinity Ward estaría inspirándose en Escape from Tarkov para crear el próximo modo de juego gratuito de CoD: Modern Warfare II. Foto captura Twitter

¿Qué se sabe sobre el modo de juego gratis de ‘Call of Duty: Modern Warfare II?

Filtraciones señalan que desde el lanzamiento de la nueva entrega de Call of Duty, los jugadores tendrán acceso a tres modos de juego: offline, multijugador online y una experiencia cooperativa; seguido de Warzone 2.0 que podría estrenarse en diciembre de 2022.

El modo cooperativo de CoD: Modern Warfare 2 recibiría el nombre de DMZ y, según rumores, es descrito como un título de mundo abierto con una historia que continuaría los sucesos de la campaña con sus propios personajes, misiones e incorporará aspectos de PvE y eventos PvP.

Asimismo, este modo de juego gratuito será tan ambicioso que sería tratado como un videojuego aparte y recibiría una beta independiente que, por el momento, no se sabe cuándo llegará con exactitud. Mientras tanto, Infinity Ward ya está trabajando en la prealpha del mismo.

El desarrollo del videojuego ha tardado tanto debido a los numerosos retrasos que ha recibido. No obstante, se especula que el lanzamiento de DMZ estaría programado para el primer cuarto del 2023, pero estarán expectantes del recibimiento que puedan tener Modern Warfare II y Warzone 2.0.

¿Cómo es Escape from Tarkov?

Escape from Tarkov, videojuego en el que se estaría inspirando Infinity Ward para este nuevo modo de Call of Duty: Modern Warfare II, es un battle royale en el que los jugadores aparecen en un mapa repleto de NPC’s hostiles. El objetivo será obtener buen botín (armas, municiones, chalecos y más) y eliminar todos los oponentes que puedas sin morir.