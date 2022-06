Nintendo Switch por fin estrenará uno de los juegos espaciales más criticados de la historia

No Man’s Sky, el juego más polémico y criticado de la historia de la industria, llegará a una nueva consola. Hello Games y Bandai Namco sorprendieron a miles de gamers al anunciar la fecha de lanzamiento del videojuego espacial en Nintendo Switch.

El videojuego desarrollado por Hello Games, No Man’s Sky, se estrenó oficialmente en PlayStation, Xbox y PC en 2016; sin embargo, el estudio fue duramente criticado por la comunidad por no haber incluido el contenido que prometió en sus distintas presentaciones: modo multijugador, batallas, viajes y hasta poblar planetas.

Desde entonces, tal como sucedió con Cyberpunk 2077, pero en mayor escala, el estudio ha publicado 20 actualizaciones para añadir mecánicas, visuales y solucionar errores con el fin de mejorar la experiencia. Es por eso que, después de seis años, el título ya es visto con buenos ojos por parte de la comunidad.

Y aunque ya se anunció que No Man’s Sky recibirá una versión de realidad virtual para PlayStation VR2 de PS5, Hello Games y Bandai Namco se unieron para llevar el título a Nintendo Switch.

Así como lo lees. Ambos estudios confirmaron que el videojuego espacial llegará en formato físico y digital a la consola híbrida de Nintendo el próximo 7 de octubre de 2022. Mira aquí el tráiler.

Sean Murray, director y fundador de Hello Games, dijo lo siguiente sobre el arribo de su videojuego a Switch:

“No Man’s Sky en este pequeño dispositivo portátil se siente completamente natural y también totalmente improbable al mismo tiempo. Este ha sido un verdadero logro para nuestro pequeño equipo. No Man’s Sky se basa en la generación de procedimientos, lo que significa que la consola genera todo lo que ves. Esto hizo que sea mucho más difícil llevar nuestro juego a algo como Switch, pero creo que este equipo nunca parece más feliz cuando están tratando de hacer cosas imposibles”.