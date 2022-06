God of War: Cory Barlog, director del videojuego, ilusiona a fans con un State of Play del juego

Si hablamos de uno de los lanzamientos más importantes de PlayStation para lo que queda del año, no cabe duda de que tenemos que referirnos a God of War Ragnarok, título protagonizado por Kratos y Atreus que continuará la historia de lo que vimos en 2018 en PlayStation 4.

Aunque PlayStation y Santa Monica Studios confirmaron en un evento virtual que Kratos y Atreus enfrentarán a Tyr, el dios de la guerra nórdico, y Thor en God of War Ragnarok, son pocos los detalles que se conocen sobre el videojuego que, se supone, se estrenará en 2022.

Este silencio ocasionó que aparezcan algunos rumores que sugerían que el videojuego se podía retrasar hasta 2023, pero esto ya ha sido desmentido por las mismas firmas. Pese a ello, los gamers quieren ver qué más ofrecerá el título y parece ser que aparecerían nuevas informaciones pronto.

Desde hace un tiempo, Cory Barlog, director de God of War Ragnarok, está muy activo en Twitter y su última publicación hace creer a un importante grupo de gamers que pronto seríamos testigos de un State of Play protagonizado por Kratos y Atreus.

El tuit dice lo siguiente: “Breathes in video game … stay... …calm …boy”, como referencia a una de las escenas iniciales de God of War de PS4 en el que Kratos esconde a Atreus antes de enfrentar a Baldur.

Cory Barlog ilusiona a gamers con un posible State of Play de God of War Ragnarok

Aunque se podría tratar de un mensaje en clave que solo los fans de God of War pueden reconocer, lo cierto es que PlayStation aún no se ha pronunciado sobre la realización de un nuevo State of Play para God of War Ragnarok; aunque tampoco es tan descabellado pensar que no sucedería, sobre todo cuando Sony no participará en la Gamescom 2022.