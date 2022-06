El verdadero multiplataforma: los dispositivos más random para jugar DOOM

La capacidad de DOOM para introducirse en un sistema, cosa o lugar no deja de sorprender a la comunidad gomer, ya que el popular shooter ha vuelto a ser tendencia. Esto, luego de revelarse que también puede “correr” en un bloque de LEGO.

Sí, así como estás leyendo. El videojuego desarrollado por ID Software parece no tener límites en cuanto a su uso. En este caso, James Brown, quien hizo capaz esta funcionalidad, explicó todo su proceso en redes sociales y reveló cómo ocupó pieza por pieza para ensamblar el juego a través de una pantalla OLED diminuta con una resolución de 72x40.

Luego de diversas pruebas, Brown compartió sus resultados, los cuales, increíblemente, son aún mejores que en otros dispositivos con mayor tecnología.

Así se dio a conocer esta curiosa plataforma. Foto: Twitter

Esta no es la primera vez que se logra algo tan raro, pues DOOM ha sido capaz de funcionar en objetos como un Apple Watch, en un iPod nano, en una Raspberry Pi, en un cajero automático, en una impresora, en un piano, en una Game & Watch, y más lugares que, si solo se menciona, parecerían una broma pesada.

A continuación, te mostraremos algunos de los dispositivos más random en los que puedes jugar DOOM:

En Minecraft

DOOM es capaz de correr incluso en otro juego, como en Minecraft. Foto: Reddit

En una prueba de embarazo

DOOM es capaz de correr incluso en una prueba de embarazo. Foto: Reddit

En una calculadora

DOOM es capaz de correr incluso en una calculadora. Foto: Reddit

En un iPod

DOOM es capaz de correr incluso en un reproductor de sonido, como un iPod. Foto: Reddit

En el siguiente video, puedes encontrar aún más dispositivos en los que se ha logrado hacer funcionar el videojuego DOOM:

Juegos de estrategia populares entre los gamers peruanos

StarCraft

StarCraft era un juego especial. Se trataba de un título creado a semejanza de Warcraft III, el título RTS de Blizzard con ogros y orcos. Al parecer, la temática futurista y de distopía de StarCraft (y su expansión Broodwar) daban un perfecto balance muy atrayente para los gamers de la época.

Tal interés se replicó en Perú a gran escala, y StarCraft fue uno de los primeros juegos en línea que se popularizaron en nuestro país.

Age of Empires II

No todos los gustos son iguales, y para un mercado en crecimiento existieron rápidamente nuevas propuestas. Una de ellas fue la de Microsoft, quienes junto a Ensemble Studios lanzaron Age of Empires II en 1999. Era nada menos que la secuela del primer AoE (1997) y que esta vez se basaba en la edad media.

A diferencia de StarCraft, Age of Empires tuvo un fuerte empuje por ser producto de Microsoft y por ser incluido muchas veces en listas de títulos educativos. No era para menos, pues contenía mucho contenido basado en la historia universal que ayudaría a aprender valiosas lecciones (William Wallace, Barbarroja y Saladino, Juana de Arco, El Cid, etc).

La expansión The Conquerors del año 2000 aumentó mucho más la complejidad del juego, que poco a poco logró ganarse un importante espacio en la preferencia de miles de peruanos y sudamericanos.