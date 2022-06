La copia de Dota 2 muere: sus creadores anuncian que cerraron servidores

Fueron 10 años de larga carrera, pero, después de mucho tiempo, hoy por fin se acaba de despedir una de las copias de Dota 2 que más tiempo estuvo vigente. Y no, no nos referimos a League of Legends, sino a Heroes of Newerth, el título MOBA de S2 que fue lanzado casi en 2010, casi al mismo tiempo que los éxitos de Valve y Riot Games.

Heroes of Newerth, también conocido como HoN, anunció que cerraría sus servidores en diciembre de 2021. Durante su largo recorrido, cambió de desarrollador y logró formar una comunidad pequeña, pero ciertamente fiel.

PUEDES VER: La tienda de Dota 2 te regala 3 juegos que puedes reclamar y quedártelos para siempre

La misma recibió con tristeza la noticia de que todas las operaciones del juego finalizarían en junio de este año, aunque sin demasiada sorpresa. HoN vivió sus mejores años alrededor de 2013, cuando pasó a ser un juego free to play.

Aun así, no pudo mantenerse vigente frente al desarrollo de los esports, y especialmente ante la ventaja que obtuvieron tanto Dota 2 como League of Legends en torneo internacionales y especializados.

Heroes of Newerth pasó a manos de Frostburn Studios en 2015 y aunque pudo mantener una sólida base de fans y realizar torneos de cierta relevancia, poco a poco fue cayendo en cifras, alejándose cada vez más de su punto más alto (150.000 usuarios en mayo de 2013).

“Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos siguieron en este viaje. Crearon recuerdos especiales con nosotros, llevaron adelante a HoN y escribieron historias inolvidables. Heroes of Newerth se hizo así uno de los MOBA más populares de la historia”, revelaron sus desarrolladores en diciembre.

El juego cerró sus servidores este 20 de junio de 2022, después de más de 10 años desde su estreno como beta en 2009. Su primer lanzamiento oficial fue el 12 de mayo de 2010.