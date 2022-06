PlayStation está a punto de estrenar un nuevo mando profesional que promete mejorar la experiencia

Sony tiene una de las consolas más importantes en el mundo de los videojuegos. La PlayStation 5 es una de las más vendidas en el mundo y compite directamente con consolas como el Xbox, de Microsoft. En cuanto a los controles, la PlayStation 5 estrenó un novedoso mando que se ganó a todos los jugadores; no obstante, todo apunta a que esta empresa se encuentra desarrollando un nuevo mando mucho más “pro” que podría mejorar la experiencia de los usuarios y hacerla más realista.

Este rumor se ha hecho conocido a través de un trabajador que ha filtrado esta información y que ha afirmado que Sony Interactive estaría planeando un mando de alto rendimiento para la PlayStation 5, el cual sería anunciado este mes.

Este informante se llama Tom Henderson y a la fecha ha filtrado varios datos importantes. Según comentó, él ha escuchado que Sony está cada vez más cerca de anunciar un nuevo “control profesional” con botones traseros, palancas análogas intercambiables y gatillos regulables.

En la actualidad existen este tipo de controles versátiles, pero no producidos por una marca de consolas como Sony, por lo que podría ser un gran salto en cuanto a la generación de consolas.

Por el momento, solo queda esperar a que Sony anuncie algún evento de estrenos. Como se recuerda, en el último State of Play de la marca no hubo muchos estrenos importantes, por lo que se espera que en el próximo haya muchas novedades, como el control profesional o, quizás, la fecha de lanzamiento de God of War: Ragnarok.