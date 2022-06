Tiendas de los creadores de Fortnite y Counter-Strike permitirán partidas entre sí

La Epic Games Store acaba de dar una de las mayores sorpresas para los amantes del PC gaming en los últimos años. La plataforma permitiría que las barreras entre plataformas, incluso las consolas, se reduzcan aun más. Una recién anunciada función permitiría que cualquier juego pueda tener crossplay con Steam, lo que quiere decir que podría haber más partidas con mucha más gente de ahora en adelante en variedad de títulos. Conoce aquí los detalles.

¿Qué es crossplay?

El crossplay o juego cruzado es el sistema por el cual dos gamers de distintas plataformas pueden unirse a la misma partida y jugar entre ellos. El término se usa mucho más en las consolas (cuando, por ejemplo, se permiten partidas entre PlayStation y Xbox), pero ahora será una realidad en la PC.

Steam y Epic Games Store: mismo dispositivo, pero plataformas separadas

Pese a que las tiendas de Counter-Strike y Dota 2 (Steam) y de Fortnite (Epic Games Store) solo ofrecen contenido para PC, ambas funcionan casi aisladamente de la otra. Los usuarios de cada una no podían, hasta ahora, enlazarse con los de la otra pese a tener los mismos juegos y la misma versión.

Algunos títulos, como Rocket League, ofrecen la posibilidad a través de sus propios sistemas sociales in-game, aunque ahora todo indica que cualquier juego podrá permitir el crossplay gracias a los Epic Online Services, que acaban de estrenarse en la plataforma de Fortnite.

Este es quizá el mayor avance para los juegos de PC en los últimos años. Foto: El Chapuzas Informático. Foto: Composición LR

Los Epic Online Services ofrecerán herramientas gratuitas de desarrollo para que cualquier creador pueda implementar crossplay de manera fácil y casi automática. Según los creadores, el sistema será plug and play.

Epic ha anunciado que la primera plataforma con la que los Epic Online Services funcionarán es Steam, de momento solo para los juegos de Windows, aunque la compatibilidad para macOS y Linux ya está planeada.

También funcionará con consolas y celulares

A su vez, confirmaron que el crossplay con consolas y móviles también es parte del plan. Según la Epic Games Store, este sistema permitirá unir a más de 500 millones de jugadores alrededor de plataformas tan variadas como PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Steam, Nintendo Switch y demás.

El sistema permitirá tener un perfil en línea en el que podremos agregar amigos de Steam en Epic Games Store. De esta forma, se podrá enviar solicitudes de amistad e invitar a amigos a partidas multijugador independientemente de la plataforma.

PUEDES VER: Steam Deck ya es el mayor éxito de Valve y supera los ingresos de cualquier juego

La comunidad está contenta

La mayoría de jugadores que han recibido la noticia parece estar de acuerdo con el sistema. En foros de la comunidad, los fans de Fortnite y Fall Guys han expresado su apoyo completo a la decisión.

Sin lugar a dudas, se trata de una de las mejores noticias que ha recibido la comunidad de PC Gaming en los últimos meses, ya que una de las críticas más fuertes contra la Epic Games Store, desde su estreno en 2018, es que fomentaba las tácticas de exclusividad en la PC, una plataforma que siempre destacó por su apertura, su compatibilidad y su mercado abierto sin ventajas de ninguna tienda.

Juegos gratis ahora en Steam

Esta semana pudimos aprovechar la oferta del 100% para Ark: Survival Evolved. Pese a que dicha promoción ya finalizó, todavía hay buenas opciones gratuitas que no deberías dejar pasar:

1. Tell Me Why

Este popular título de aventuras ha sido premiado incontables veces. Fue desarrollado por la misma compañía de Life is Strange y puedes descargarlo gratis sin pagar nada durante todo junio por celebración al Mes del Orgullo.

2. Capcom Arcade Stadium

Otro título que no puedes dejar pasar. Este recopilatorio contiene algunos de los primeros clásicos de Capcom en las máquinas recreativas y cuenta con una interfaz muy a lo retro para que no pierdas ese toque ochentero tan peculiar.

3. Dying Light: Harran Tactical Unit Bundle

Este contenido gratuito para los usuarios de Dying Light tiene todo para ampliar la experiencia. Incluye un aspector de armadura, una escopeta, un rifle, un martillo y uno de buggy.