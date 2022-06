El gaming es la industria de entretenimiento del momento. Ya desde alrededor de una década, los videojuegos se han convertido en el pasatiempo favorito de millones de personas, y el dinero que están dispuestos a gastar en el hobby es considerable. Todo esto abre muchas oportunidades que, si las sabes aprovechar, pueden resultar muy beneficiosas. Hablamos de Twitch, los esports, YouTube, el streaming y hasta las carreras de desarrollo de videojuegos. Si no estás segura de todas, hoy te traemos una lista con mucha de las formas que existen para ganar dinero jugando a tus títulos favoritos.

La industria de los videojuegos es la nueva meca de las oportunidades y puede decirse que el fenómeno de los creadores de contenido le ha caído bien, ya que, fuera de todo, lo que nos venden muchas empresas, proyectos y colectivos es justamente contenido inusual, fresco, nuevo y muy en sintonía con la era de las redes sociales.

Aun así, este mercado es bastante amplio y, sobre todo, muy diverso. No nos referimos únicamente a la variedad de juegos que existen, sino a la forma de aprovecharlos y de presentar contenido que la gente esté dispuesta a ver. Aquí te damos 5 formas de generar interés y ganar dinero mientras juegas.

Cómo ganar dinero jugando: 5 formas

1. Compite en torneos

Algunos de los contenidos que más venden en el mercado es el de los usuarios que más destacan competitivamente. Para ello, es buena idea buscar torneos y otro tipo de eventos donde puedas demostrar tus habilidades y ganar algo de por medio. Es importante no concentrarte únicamente en obtener dinero, sino también experiencia y hasta prestigio.

2. Transmite en Twitch

Twitch es el gigante de las transmisiones y el streaming de videojuegos. Las ganancias de algunos de los creadores más reconocidos del portal son millonarios y aunque pueda ser un mercado saturado, si te apasiona y sientes que tienes lo que se necesita para destacar, entonces puedes intentarlo desde la comodidad de tu casa. Todo lo que necesitas es un equipo con el cual grabar, algún micrófono decente, una capturadora o software de captura de video adecuada (y también una PC medianamente potente) y mucho carisma.

3. Abre tu canal de YouTube

Pese a que YouTube también ofrece transmisiones (lo hizo por mucho a través del ya extinto YouTube Gaming) la plataforma destaca más si quieres hacer una carrera de youtuber con publicaciones periódicas y contenido más profundizado. Puedes hablar de tus juegos favoritos, comentar sobre las últimas noticias o incluso disfrutar juegos retro. Todo dependerá de a qué mercado te enfoques y cómo buscar llegar a él.

4. Dedícate a los esports

Quizá la más difícil, pero también la de mejores recompensas. El mercado de videojuegos competitivos o esports ya está maduro y existen muchos ejemplos de personas que se dedican 100% a esta carrera profesional y obtienen muchas ganancias. Tanto organizaciones como profesionales conocen qué es lo que exige el público y el mercado, y eso es la alta competencia. Si quieres ganar dinero siendo un gamer profesional de los esports, debes esforzarte y buscar una escena competitiva local donde puedas destacar poco a poco. Conoce más tips sobre esto en esta nota.

5. Desarrollo de videojuegos

Esta puede ser una de las opciones más cercanas a lo tradicional y, aunque pueda parecer de menor riesgo, lo cierto es que no es para todos y no es para nada fácil. El desarrollo de videojuegos es una de esos extraños encuentros de lo técnico y lo artístico, y de la ciencia con la belleza. Para hacerte un espacio en aquella industria puedes optar por ser un destacado programador (para lo que es necesario cierta afinidad con las matemáticas) o ser un talentoso diseñador de niveles, artista gráfico (2D o 3D), músico, dedicarte al marketing, etc. Por último, también puedes tomar un camino holístico y convertirte en el futuro director o productor de obras de arte. La meta, de momento, es desconocida, pues se trata de una industria en constante evolución.