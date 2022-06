Los videojuegos fueron una de las industrias más afectadas por la pandemia del coronavirus, y pese a que el efecto fue mixto, una de las peores partes se las llevó la E3, la feria anual más tradicional hasta hace poco. Tras varios intentos frustrados por llevar las conferencias al formato digital, ahora, sus organizadores han decidido regresar a lo clásico para 2023.

En la actualidad, la ausencia de la E3 se ha visto en complemento con la tendencia de algunas empresas de organizar sus propias transmisiones para presentar novedades. Los casos de Nintendo con los Direct y PlayStation con los State of Play son los más conocidos.

Lo que es peor, las dificultades que enfrentó la ESA para organizar incluso las versiones virtuales de la E3 en los últimos años (2021 y 2022) le ha dado una oportunidad única a competidores como Summer Game Fest —la feria organizada por Geoff Keighley, creador de The Game Awards—para apoderarse del mercado que la vieja E3 abandonaba.

La E3 se resiste a morir

Pese a ello, en la ESA no tienen pensado desaparecer y ya andan preparando el esperado regreso para el 2023, después de un año en el que el evento se canceló por completo en 2022.

En una reciente manifestación de la organización, se ha revelado que el próximo regreso de la feria tomará por fin el formato presencial de regreso, aunque seguirá manteniendo algunos aspectos virtuales.

Stan Pierre-Louis, presidente y CEO de la ESA, señaló: “Estamos muy entusiasmados de regresar en 2023 con una ventana híbrida entre lo digital como en físico. Aunque nos encantan los eventos digitales, conocemos el deseo fuerte de que la gente vuelva a juntarse tras la pandemia”.

“Hay un importante para el espectáculo físico, así como también es importante el alcance digital”, preciso. “Combinando esos dos, creo que hay un elemento crítico de lo que creemos y la E3 puede proporcionar”.

Los mejores documentales de videojuegos que todo gamer de verdad debe ver

High score

Iniciamos el listado con uno de los documentales que llegó inicialmente para Netflix, la popular plataforma de streaming que apostó por desarrollar algo distinto e introducirse a los videojuegos desde hace unos años.

Puede que esta producción no haya sido de las más apegada a la historia de la industria gaming, pero, por parte de los fanáticos, fue una de las que mejores apreciaciones. En la cinta separada por capítulos se hablaba de la época dorada del mundo gaming, en la que se destaca la labor de los informáticos y artistas que salían por entonces.

Thank you for playing

Además de las series o cortos que hacen honor a la historia gamer, también se encuentra esta película documental estadounidense que cuenta la historia de Ryan y Amy Green criando a su hijo Joel, a quien le han diagnosticado cáncer y que encuentra en los juegos un apoyo para sobrellevar esta enfermedad.

El film ha sido elogiado por la reconocida firma, catalogándola como “la cinta de videojuegos más importante jamás realizada”, debido a que pudo conectar bien una historia conmovedora con lo divertido que representa este tipo de entretenimiento.

Not a game

Asimismo, tenemos un documental realizado en tierras hispanohablantes, precisamente desde España, donde se nos muestra una perspectiva honesta sobre qué es lo bueno y malo en el mundo de los videojuegos, de acuerdo al desconocimiento de algunas personas.

En pocas palabras, se plantean diversas preguntas que, en su mayoría, son consultadas por los adultos y aquellos que no conocen para nada un título. Entre las principales dudas que se resuelven están: “¿fomentan el aislamiento o la sociabilidad?”, “¿te puedes ganar la vida jugando?”, “¿los e-sports también son considerados deporte?

Indie game: the movie

Esta producción se hizo con el propósito de inspirar a los nuevos desarrolladores que quieren profesionalizarse, por lo que contó una historia de cómo algunos usuarios aprovechaban todos sus recursos para poder crear juegos independientes, también conocidos como títulos indie.

La trama gira en torno a los viajes y aventuras que tienen los aspirantes a este oficio, en los que se evidencia el gran sacrificio que deben hacer para poder obtener un buen resultado con poco presupuesto.