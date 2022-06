Día del Padre: 5 videojuegos que todo papá gamer puede disfrutar con sus hijos

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina. Si quieres ponerte creativo con el regalo que estás preparando, entonces bien podrías considerar un videojuego. Según un estudio de Dataprot, la edad promedio de los gamers en el mundo es 35 años, por lo que hace mucho que dejaron de ser un hobby considerado tan solo para niños o adolescentes. Si conoces a un padre fanático del gaming, aquí te traemos algunas interesantes opciones que podrían servirte de obsequio.

Es indudable que los videojuegos se han convertido en una de las principales actividades de ocio en el mundo. Si bien iniciaron como un nicho, el mercado sigue creciendo tanto en cantidad como en diversidad. Actualmente, podemos encontrar alternativas para todos los gustos y en diferentes plataformas, como la PC, las consolas como Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One o incluso los teléfonos móviles.

El estudio antes mencionado también destaca que hay 3.24 mil millones de gamers en el mundo (cifras de mayo 2022). Si todavía estás pensando qué regalar por el Día del Padre, entonces sigue leyendo y considera estas divertidas opciones.

Cinco videojuegos para regalar en el Día del padre:

1. Cuphead

Este juego ya tiene un tiempo desde que fue estrenado, pero sigue siendo un clásico moderno perfecto para compartir entre padres e hijos, e incluso entre hermanos. Pronto recibirá su tan esperado DLC, The Delicious Last Course, el cual puede ser una excusa perfecta para pasar un tiempo juntos con sus progenitores.

2. Chessplosion

Este juego aparece en la playlist ‘Games for busy dads’ de Steam. Se trata de un divertido título puzzle inspirado en ajedrez que dota de mucha acción y adrenalina al clásico juego de mesa, por lo que no será demasiado complicado entenderlo. Perfecto para los padres más casuales en lo que respecta a videojuegos.

3. God of War

Esta premiada aventura de PlayStation está disponible hace algún tiempo en PC. Cuenta la travesía de un padre y su hijo que buscan llevar las cenizas de la fallecida madre a un lugar sagrado, mientras tienen una segunda oportunidad juntos. Así, el progenitor deberá cumplir el rol de mentor y protector.

4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Si tu padre fue un niño o adolescente a inicios de los 90, es muy probable que haya estado obsesionado con las Tortugas Ninja, y también con sus clásicos videojuegos arcade. Hoy, el recién lanzado TMNT: Shredder’s Revenge (disponible para PS4, Xbox One y Nintendo Switch) es una increíble oportunidad de regalo lleno de nostalgia para él y una buena chance para pasar horas de diversión juntos.

5. The Last of Us

Este clásico moderno de PlayStation también llegará pronto a PC, y, aunque tendremos que esperar un poco para su relanzamiento (2 de setiembre), sigue siendo una opción barata y muy especial si cuentas con una PS4. En resumidas cuentas, nos presenta la historia de Joel, quien en medio de un apocalipsis zombie debe escortar a Ellie, para quien será totalmente una figura paterna.