Nintendo lanza su tienda online en Perú con promociones en varios videojuegos

Las tiendas digitales de Nintendo se expanden por varios países de Latinoamérica. Así como lo lees, la compañía nipona acaba de lanzar su store en Perú, donde puedes adquirir juegos en formato digital para Nintendo Switch con precio en soles.

Estas tiendas online de Nintendo están disponibles en Perú, Argentina, Chile y Colombia desde el pasado miércoles, con un gran catálogo de videojuegos y, además, también hay algunas ofertas en títulos de lanzamiento como “Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge”.

De esta manera, los gamers podrán pagar en soles para adquirir ese videojuego que tanto desean. “A través de esta nueva tienda online, los jugadores podrán comprar juegos digitales de sus títulos favoritos en su moneda local. Y luego descargarlos de forma directa en su consola Nintendo Switch, convirtiéndola en la forma ideal para adquirir juegos cuando no tienen su consola cerca”, se lee en el comunicado de Nintendo.

Los videojuegos que puedes conseguir a través de la tienda online de Nintendo en Perú se encuentran Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League, Kirby and the Forgotten Land, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Among Us, entre otros.

Para comprar alguno de estos juegos o el de tu preferencia, solo inicia sesión con tu cuenta de Gmail, Facebook o la de Nintendo en nintendo.com/es-pe/, elige el videojuego y sigue las indicaciones que aparecen en la página.

Videojuegos en promoción desde la tienda online de Nintendo Perú