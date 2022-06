¿Sabías que existen videojuegos que se burlan de ti por jugarlos en ‘modo fácil’?

Desde que los desarrolladores implementaron la opción de cambiar la dificultad en los videojuegos, la comunidad gamer quedó dividida. A algunos no les gusta esa idea, ya que provoca aventuras sumamente fáciles y aburridas. Otros, por el contrario, están de acuerdo con su inclusión, ya que permite que los nuevos usuarios disfruten de los títulos sin tantas complicaciones.

Aunque completar un videojuego en ‘modo fácil’ no tiene nada de malo, algunos desarrolladores se aprovechan y ‘trolean’ a aquellas personas que deciden elegirlo. Uno de los ejemplos más comunes es Street Fighter II, el legendario videojuego de peleas desarrollado por Capcom. Aunque no lo creas, esta entrega no mostraba la historia del luchador si jugabas en ‘easy’.

Para ver la cinemática luego de derrotar al general M. Bison era necesario que el jugador pasara el videojuego, como mínimo, en modo normal. De lo contrario, solo veía un mensaje, en el que Capcom te decía que lo intente nuevamente, pero esta vez en una dificultad mucho mayor. Así como este ejemplo, existen otros, algunos incluso son bastante crueles con los gamers.

Wolfenstein: The New Order

Si llegaste a disfrutar de Wolfenstein: The New Order, uno de los videojuegos más populares en PlayStation y Xbox, seguro recuerdas la épica ‘troleada’ que te dieron los creadores cuando intentaste bajar la dificultad. En lugar de poner “modo easy”, este modo se llama “¿Puedo jugar, papi?”, lo peor es que nuestro personaje aparecerá con un gorro de bebé y un chupón.

PUEDES VER: Fall Guys confirma su colaboración con Halo y así luce la skin de Master Chief

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Este videojuego, que fue producido por la empresa de Hideo Kojima, no tenía una opción que permita bajarle la dificultad. Sin embargo, si perdías muchas veces en ciertos puntos de la misión, todo se hacía más fácil para que sigamos avanzando, el problema es que debías llevar un ridículo gorro de gallina hasta que termines toda la misión.

Doom

Al igual que Wolfenstein: The New Order, los desarrolladores de Doom eligieron nombres graciosos para las dificultades del videojuego. Según detalla Alfabetajuega, el ‘modo easy’ aparecía como “Hey, no tan duro”, “soy demasiado joven para morir” o “sé amable”. Esto provocó que muchos gamers eviten jugar en ‘modo fácil’, ya que nadie quería quedar en ridículo.

Twisted Metal 2

Otro de los clásicos de PlayStation fue famoso por ‘trolear’ a sus jugadores de forma despiadada. Si seleccionabas el ‘modo fácil’ y llegábamos a enfrentar al primer jefe, veíamos una señal de alto con un mensaje de “no se permiten perdedores”. Solos nos quedaba abandonar la partida y volverla a iniciar, pero ahora con una dificultad mucho mayor.