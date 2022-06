PlayStation Plus renueva sus métodos de suscripción y acaba de soltar estos nuevos juegos

Desde hace algunos meses, PlayStation sorprendió a todos sus usuarios con la noticia de que cambiaría sus clásicas suscripciones por una en la que los pagos se dividirían en tres rangos distintos. Esto lo hizo con la finalidad de distribuir su contenido y de que las entregas estén ordenadas de acorde a los pagos respectivos. Además, este nuevo contenido ha ido aterrizando a distintos países de forma paulatina y ha sorprendido a más de un jugador. En el caso de Estados Unidos, la lista de títulos que acaba de soltar Sony es una de las más llamativas, y los peruanos pueden acceder a ellas.

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium de Estados Unidos pueden acceder a los siguientes juegos añadidos: Dead Cells, Fallout 4, Fallout 76, Frostpunk: Console Edition, John Wick Hex, Little Nightmares, Nioh, Prey, Shenmue 3, Soul Calibur 6, Surgeon Simulator, Telling Lies, Tropico 5, Trine 4, The Dark Pictures Anthology: Little Hope y The Dark Pictures Anthology: Man of Medan.

Quienes hayan optado por Premium tienen acceso también a nuevos títulos clásicos, como son Asura’s Wrath, Castlevania Lords of Shadow 1 y Castlevania Lords of Shadow 2, Demon’s Souls, Devil May Cry 4 y HD Collection, Enslaved, Fallout 3 y New Vegas, God of War HD, God of War 2 HD, Infamous 1, Infamous 2 y Festival of Blood, Mafia 1, Mafia 2, MotorStorm: Apocalypse, Red Dead Redemption, Resistance 3, The Elder Scrolls: Oblivion y XCOM: Enemy Within.

¿Cómo hacer para acceder al contenido de Estados Unidos?

Si eres un usuario peruano y tu tienda de PlayStation no cuenta con este contenido, descuida. Lo único que debes hacer es cambiar la región de tu cuenta de PlayStation desde los ajustes de tu consola.

Eso sí. Una vez hecho esto, el cobró será en torno a la región del país que hayas elegido (en este caso, Estados Unidos), por lo que puede suceder que la suma a pagar sea mayor.