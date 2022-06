Hollow Knight: Silksong confirma lanzamiento para Xbox y Xbox Game Pass

Hollow Knight, un juego indie de estilo metroidvania que se estuvo cocinando desde 2014, y que fuera lanzada por fin en 2017, recibirá su esperada secuela pronto, según anunciaron sus desarrolladores. El juego tendrá como nombre Hollow Knight: Silksong, y estará disponible desde lanzamiento en las consolas de Xbox y en Xbox Game Pass.

Pese a que no se ha revelado aún una fecha de lanzamiento específica, ya sabemos que Hollow Knight: Silksong podrá ser disfrutado gratis desde el primer día de su lanzamiento para todos los suscriptores de Xbox Game Pass.

Hollow Knight: Silksong muestra tráiler con gameplay

El hecho se confirmó durante el último Xbox & Bethesda Games Showcase, en el que también se anunciaron las versiones de PC y Nintendo Switch del juego.

Hollow Knight: Silksong llegará también al catálogo de xCloud, a través del servicio Xbox Game Pass Ultimate, por lo que podrá jugarse a través de juego en la nube.

Durante la presentación en el mencionado evento, se mostró un pequeño clip con buen enfoque en la jugabilidad. Ahora, tomaremos control del nuevo protagonista Hornet. Te dejamos el video completo del tráiler aquí:

Hollow Knight: Silksong es una de las obras más esperadas del mercado indie. Se trata de un juego estilo metroidvania cuya precuela ganó diversos premios en los últimos 5 años, incluido mejor juego debut indie en TGA 2017 y el juego del año de Nintendo en los Golden Joystick Awards de 2018.

Cuphead: nadie ha descubierto aún todos los secretos del juego de 2017

En 2017, cuando Cuphead enamoró a todo el mundo —con su romántica historia indie, sus animaciones al estilo de los años 30 y su intensa pero estimulante dificultad— se hicieron también muy populares los easter eggs y los secretos mejor guardados del juego; sin embargo, sus propios desarrolladores acaban de confirmar que aún no se han dado con todos y que The Delicious Last Course, traerá muchos más.

Ha sido a través de una interesante entrevista que dio Studio MDHR, de los hermanos Moldenhauer, al portal Dualshockers. En medio de la conversación, los responsables del título indie más aclamado de 2017 confirmaron que su obra todavía no ha sido completamente descubierta por ningún fan.

Según Studio MDHR, los secretos que aparecerán en The Delicious Last Course serán similares a los del juego base. Eso sí, el nuevo contenido servirá como homenaje para varios actos y personajes, así como otros videojuegos reconocidos.