Cuphead: todavía no se han descubierto todos los easter eggs de 2017, pero el DLC traerá más

En 2017, cuando Cuphead enamoró a todo el mundo —con su romántica historia indie, sus animaciones al estilo de los años 30 y su intensa pero estimulante dificultad— se hicieron también muy populares los easter eggs y los secretos mejor guardados del juego; sin embargo, sus propios desarrolladores acaban de confirmar que aún no se han dado descubierto todos y que el nuevo DLC, The Delicious Last Course, traerá muchos más.

Ha sido a través de una interesante entrevista que dio Studio MDHR, de los hermanos Moldenhauer, al portal Dualshockers. En medio de la conversación, los responsables del título indie más aclamado de 2017 confirmaron que su obra todavía no ha sido completamente descubierta por ningún fan.

Por el momento, la entrevista no ha sido publicada en su totalidad, y se espera que se revele tras el lanzamiento de The Delicious Last Course, el DLC que estuvo originalmente planeado para 2019, pero que se retrasó tres años por la pandemia del coronavirus y todos sus efectos.

The Delicious Last Course será publicado por fin este 30 de junio de 2022 para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. Presentará a la nueva protagonista Ms. Chalice y ya se ha revelado que traerá muchos más easter eggs y secretos .

Según Studio MDHR, los secretos que aparecerán en el DLC serán similares a los del juego base. Eso sí, el nuevo contenido servirá como homenaje para varios actos y personajes, así como otros videojuegos reconocidos.

En el Cuphead original de 2017, pudimos apreciar easter eggs para homenajear a títulos como Dragon Quest, Street Fighter y demás. Ahora, las expectativas por saber qué otros juegos o piezas de la cultura pop serán referenciadas en The Delicious Last Course es más alta que nunca.