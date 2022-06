Nuevo juego de las Tortugas Ninja muestra el último tráiler antes de su lanzamiento

Los fans de las Tortugas Ninjas están muy emocionados, ya que en los próximos días se estrenará el nuevo videojuego de estos populares personajes. Nos referimos a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, una entrega que estará disponible en computadoras y consolas de última generación.

Según Vida Extra, el nuevo juego pertenece al género Beat them up (Yo contra el barrio) y guarda muchas semejanzas con otro título que fue muy popular en la década de los 90. Hablamos de Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, que estuvo disponible en Super Nintendo y Arcade.

A través de YouTube, los desarrolladores de La venganza de Shredder publicaron el último tráiler que revela varios datos interesantes. Por ejemplo, nos indica que la fecha de lanzamiento será el próximo 16 de junio y que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (vía Steam).

Otra de las novedades de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es que los jugadores no solo podrán elegir a Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael (las tortugas originales), sino que también seleccionar a la reportera April O’Neil, el maestro Splinter y el vigilante Casey Jones.

Finalmente, otra de las características anunciadas en este último tráiler es que el videojuego contará con un modo multijugador que permitirá que hasta seis personas puedan unirse a la partida. Gracias a esta opción, podrás divertirte en compañía de tus amigos o con otras personas a través de internet.