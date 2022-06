Creadores de Genshin Impact lanzan tráilers de sus nuevos juegos para smartphone

La compañía china HoYoverse, antes conocida como MiHoYo, se ha vuelto muy famosa por su videojuego Genshin Impact, uno de los títulos para smartphone más famosos en la actualidad. Para sorpresa de miles de fanáticos, el estudio asiático acaba de anunciar otros dos proyectos y esperan que tengan el mismo éxito.

Según detalla El Androide Libre, los creadores de Genshin Impact acaban de realizar una conferencia para desarrolladores y se animaron a hablar de sus nuevos videojuegos para móviles. El primero llamado Honkai Star Rail y una segunda entrega que lleva como título Zenless Zone Zero. ¿De qué tratarán?

De acuerdo a la publicación, Honkai Star Rail es un videojuego de rol con combates con turnos. En lo que respecta a los gráficos, ofrece unos de primer nivel. El ambiente donde se desarrolla es el espacio, así que muchos jugadores lo están relacionando con Honkai Impact Third, otro éxito de la compañía china.

Por el momento, este nuevo videojuego desarrollado por HoYoverse se encuentra en una beta cerrada; es decir, solo un grupo selecto de usuarios lo está probando para encontrar algún bug. Lo más probable es que, en algunos meses, ya sea liberada una versión preliminar o la oficial. Aquí te dejamos las imágenes.

Por otra parte, Zenless Zone Zero es también un videojuego de rol que guarda muchas semejanzas con Genshin Impact; sin embargo, tiene una ambientación urbana. El tráiler publicado por el estudio asiático revela que también se han inspirado en The Legend of Zelda, un título muy popular de Nintendo.