Los impostores de Among Us llegan a Fortnite, pero no de la forma que todos esperaban

Se acaba de anunciar una colaboración entre Among Us y Fortnite; sin embargo, muchos fans del battle royale se sintieron descontentos, ya que no habrá skins de los impostores y debido a que será una promoción exclusiva para Epic Games Store.

A través de su cuenta de Twitter, los creadores de Among Us revelaron que la alianza estará disponible durante un año, así que tienes mucho tiempo para sumarte. Asimismo, publicaron un video que muestra más detalles de la colaboración.

“Compra Among Us o uno de los DLC’s a través de Epic Games (del 9 de junio de 2022 al 9 de junio de 2023) y consigue el accesorio mochilero Tripulante y el gesto Danza de la distracción para usarlos en Fortnite”, señalaron.

De acuerdo a la publicación, el accesorio mochilero es básicamente un personaje llevado en la espalda. Por su parte, el gesto es el baile de The Henry Stickmin Collection, otro éxito de la compañía InnerSloth.

¿Cómo obtener los objetos de Among Us en Fortnite?

En la actualidad, existen millones de personas que compraron Among Us en Epic Games Store, antes de su alianza con Fortnite. Si tú fuiste uno de ellos, no te preocupes, ya que todavía hay una forma de tener los nuevos objetos.

Solo tendrás que adquirir cualquier DLC (paquete de estrella) e inmediatamente habrás desbloqueado el accesorio mochilero Tripulante y el gesto Danza de la distracción, como se muestra en el siguiente video.