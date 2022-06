Xbox: ¿qué juegos de Activision Blizzard serán exclusivos de Microsoft?

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha sido uno de los hechos más importantes y significativos en la industria gaming, y podría influir fuertemente en el futuro del mercado de consolas. Por parte de los fans, una de las mayores incógnitas que se mantienen hasta hoy es cuáles serán los videojuegos que pasarán a ser exclusivos de la plataforma Xbox y que ya no podrán conseguirse para PS5 y otras consolas de PlayStation y demás competidores.

Por supuesto, el sentido de la adquisición no puede escaparse mucho de fortalecer la marca y la oferta que tiene Xbox para diferenciarse de sus rivales. La propia Sony sigue una profunda filosofía de contenido propio, con un conglomerado de estudios first-party decididos a crear contenido disponible únicamente en PS4, PS5, etc.

Ahora, Matt Booty, uno de los líderes de Xbox Game Studios —el conglomerado de estudios first party de Microsoft— ha salido a aclarar un poco el panorama que la compañía tiene previsto tras la compra de Activision Blizzard, que cuenta con franquicias tan importantes como Call of Duty, Crash Bandicoot, Overwatch, World of Warcraft y hasta Candy Crush.

“Si adquirimos un juego que tiene detrás a una gran comunidad en varias plataformas, lo último que querríamos hacer es quitarles a los jugadores eso mismo. En todo caso, creo que nuestro trabajo es seguir construyendo y nutriendo a esa comunidad ya formada, no dividirla en pedazos y arrebatarle algo que ya tienen”, comentó.

Como ves, la visión del ejecutivo está fuertemente dedicada a la comunidad de fans ya existente en los distintos juegos involucrados. Por una parte, este podría ser el caso con las sagas grandes, como el propio Call of Duty.