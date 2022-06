The Last of Us será lanzado en PC: remake para PS5 y Steam se revela en página oficial

Se veía venir. Por años, las casas desarrolladoras de Sony fueron la principal razón para que millones de fans adquirieran las consolas de PlayStation, tanto la PS4 como la reciente PS5. Sin embargo, en menos de un mes, se acaba de confirmar que The Last of Us y Marvel’s Spider-Man pasarán a ser remasterizados y lanzados tanto para la PlayStation 5 como para PC. El primero lo hará a través de un remake cuyas primeras imágenes acaban de revelarse en la propia página oficial de PS Store.

Aunque ya había muchas filtraciones que lo aseguraban, esta es la primera vez que podemos ver material oficial de lo que será The Last of Us en PC y con gráficos mejorados para la PS5. Hasta la propia fecha de lanzamiento para la consola de Sony se mostró momentáneamente en la tienda de PlayStation.

The Last of Us Remake para PC y PS5: fecha de lanzamiento

Por medio de una ficha con mucha información que ya fue retirada de PlayStation Store, se ha detallado que The Last of Us Remake para PS5 llegará este 2 de septiembre de 2022. Una versión de PC también está programada, aunque su fecha de salida no se mencionó en ninguna parte.

The Last of Us Remake llevará como nombre oficial The Last of Us - Part I, para seguir el estilo adoptado por su secuela The Last of Us – Part II, estrenado en 2022, y ganador del GOTY ese mismo año.

Mejoras gráficas de The Last of Us – Part I

En lo poco que se ha podido observar gracias a las imágenes filtradas en la ficha de PS Store, se puede destacar la mejora de las luces y un resaltado de la atmósfera desoladora que podía carecer de sombras en la obra original, la cual fue lanzada para PS3 en 2013.

Foto: Naughty Dog

En cuanto a lo descrito por Sony en su ficha, ya se sabe que el remake tendrá una “jugabilidad modernizada, controles mejorados, opciones de accesibilidad mayores y una mejor inmersión, exploración y combate, gracias a los efectos mejorados”.

The Last of Us Part I Remake llegará con DLC incluido

El paquete incluye tanto el remake del juego original como el contenido de Left Behind, el cual fue lanzado después como una precuela. El viaje de Ellie y Joel por Estados Unidos no será el único de todo el título.

Dos ediciones ya reveladas

En la ficha también se mostró que el juego se venderá en dos ediciones. Una estándar y otra llamada Firefly Edition. La segunda cuenta con un steelbook de edición limitada, una reedición de los cómics de American Dreams y más contenido desbloqueado. Esta versión tendrá un precio de 99,99 dólares, 50% más caro que la Standard Edition de US$ 69,99.