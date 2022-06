Llegó la hora. Los fans de Cuphead, el videojuego que revolucionó y cautivó a toda la comunidad gamer en 2017, por fin pueden estar seguros de que esta vez sí llegará el esperado DLC de The Delicious Last Course. Tras 5 largos años de espera, los desarrolladores han reconfirmado la fecha de lanzamiento con un nuevo gameplay mostrado en uno de los eventos de anuncios más importantes del año.

Todo se ha presentado en el marco del Summer Game Fest 2022, el nuevo conjunto de conferencias que ha reemplazado a la tradicional E3 este año (tras la cancelación del mismo). En medio de los muchos anuncios, Studio MDHR presentó un gameplay inédito de las aventuras de Cuphead, Mugman y Ms. Chalice.

The Delicious Last Course llega en menos de un mes a todas las plataformas. Foto: Studio MDHR

Cuphead: The Delicious Last Course ya tiene fecha de lanzamiento

Los hermanos Moldenhauer (Chad y Jared) han confirmado la fecha de lanzamiento para The Delicious Last Course, el DLC que fue originalmente anunciado para 2019, luego pospuesto a 2020 y finalmente para 2022 (tras una larga pausa por la pandemia del coronavirus). El día de su salida final será este jueves 30 de junio de 2022, para todas las plataformas disponibles: Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG.

Cuphead: The Delicious Last Course presenta nuevo gameplay

A través de su cuenta de Twitter, Studio MDHR anunció el más reciente gameplay del DLC: “Disfruten con sus propios ojos este nuevo gameplay de The Delicious Last Course. ¡Presentando a... Mortimer Freeze en Snow Cult Scuffle! Esperamos que disfruten este pequeño avance de lo que se viene el 30 de junio”.

Ms. Chalice, conocida en el juego original como Legendary Chalice, será un personaje jugable en este nuevo DLC. Según lo revelado por el estudio independiente, el DLC contará con nuevos jefes, niveles y hasta un personaje NPC amistoso bautizado como Chef Saltbaker.

It’s time for a real chilly thriller!!



Fresh from an exclusive reveal at #SummerGameFest, feast your eyes on brand new gameplay from The Delicious Last Course. Presenting…Mortimer Freeze in Snow Cult Scuffle!



We hope you enjoy this small taste of what awaits on June 30! pic.twitter.com/9Y1zsW4tL1 — Studio MDHR (@StudioMDHR) June 9, 2022

PUEDES VER: Fallece a los 84 años el promotor de la PlayStation 2 y la PlayStation Portable

Revelan el primer tráiler gameplay de Street Fighter 6 con Guile

La nueva gala del Summer Game Fest 2022 ha traído una gran cantidad de sorpresas para todos los usuarios de PlayStation 5, PC y aquellos que disfrutan de los juegos de realidad virtual. Capcom sorprendió a todos sus fans con el primer tráiler gameplay de Street Fighter 6, juego de lucha que ya tiene una fecha de lanzamiento tentativa para PS5 y PS4.

Sin embargo, la principal novedad de este gameplay es la aparición de un nuevo personaje. Se trata de Guile, el piloto de la armada de Estados Unidos que ya ha estado presente en otras entregas de la saga de peleas de Capcom.

En el video mostrado durante el Summer Game Fest 2022 se le puede ver en una constante lucha con otros peleadores. Además, se observa su nuevo aspecto y sets de movimientos y ataques.