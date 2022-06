Xbox Game Pass estrena su listado de videojuegos y ha emocionado a toda la comunidad

Como cada mes, el Xbox Game Pass ha renovado su catálogo de videojuegos que le ofrece a sus suscriptores. Bastará con haber comprado esta suscripción para que puedan disfrutar de los títulos. Para el mes de junio, ya se había especulado que llegaría una serie de videojuegos de gran envergadura, pero no había certeza; no obstante, hoy 7 de junio, Microsoft acaba de soltar cuatro videojuegos que han emocionado a más de un fanático ¿Te animas a saber cuáles son?

El primero que ha sorprendido es Assassin’s Creed Origins, título de Ubisoft ya disponible en consolas, PC y Xbox Cloud Gaming. Los fanáticos podrán iniciarse en la exitosa franquicia con el pie derecho, pues el videojuego acaba de recibir una actualización que permitirá que los jugadores tengan 60 fps en Xbox Series X|S.

El segundo en el listado es Chorus, un emocionante juego de combates espaciales que podrás compartir con tus amigos de manera online. Asimismo, se ha inaugurado Disc Room, un indie con el sello de Devolver Digital en donde tendrás que hacer de todo para sobrevivir a mortales discos de sierra mientras usas habilidades especiales.

Por último está Spacelines from the far out, un juego independiente con elementos roguelike y una temática espacial. Fue pensado como una experiencia cooperativa donde los jugadores deberán gestionar una aerolínea y mantener contentos a sus clientes.

