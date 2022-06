Battlefield 2042 comparte su gameplay tráiler que revela la Temporada 1 y más contenido

A estas alturas no es secreto alguno que Battlefield 2042 tuvo un lanzamiento desastroso por los problemas técnicos y las decisiones de diseño que no fueron del agrado de sus usuarios. Sin embargo, DICE y Electronic Arts no se han rendido con el título y ya trabajan en nuevas actualizaciones y más contenido.

Después de siete meses, los desarrolladores revelaron la fecha de lanzamiento y más detalles de Zero Hour, la primera temporada del shooter que se estrenará el 9 de junio. Del mismo modo, se compartió un gameplay tráiler que detalla las novedades que debutarán a finales de esta semana.

Es importante mencionar que la primera ronda de contenido adicional estaba proyectada para debutar a inicios de 2022, pero el estudio lo retrasó para solucionar los problemas que aquejaban al núcleo general de la experiencia.

Una de las novedades más importantes de Zero Hour es Exposure, el mapa ambientado dentro y fuera de una base de investigación. Es un escenario distinto a los que se encuentran en el juego base, porque es más reducido y se alinea mejor con la nueva línea de diseño de DICE.

Asimismo, la Temporada 1 de Battlefield 2042 agrega dos nuevos helicópteros, nuevas armas y una nueva especialista, que puede identificar a los transportes heridos y eliminar a vehículos aéreos con la ayuda de un lanzacohetes.

Finalmente, debutará un Battle Pass, que ofrece 100 niveles y recompensará a los jugadores con skins para los especialistas y otros ítems cosméticos. La desarrolladora aseguró que los desbloqueables importantes estarán en los niveles gratuitos para evitar que el juego se convierta en un pay-to-win.

Battlefield 2042 se encuentra disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5.