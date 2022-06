Pokémon GO: todas las recompensas de junio de 2022 con Prime Gaming y cómo reclamarlas

En Pokémon GO ya se celebra el GO Fest 2022, un evento que se está llevando a cabo en todo el mundo y que permite la captura de Nihilego y Shaymin. Si no quieres que los pokémon se te escapen, te contamos que Prime Gaming ya publicó el lote de recompensas de junio de 2022. Conoce cómo reclamarlo.

Por si no lo sabías, Niantic y Amazon se han aliado para ofrecer recompensas semanales dentro de Pokémon GO para todos los gamers que estén suscritos al servicio de Amazon Prime. De esta manera, los jugadores podrán abastecerse de pokébolas y otros objetos de forma gratuita.

Afortunadamente, el primer lote de premios para el juego de realidad aumentada ya se encuentra disponible para todos los fanáticos. Este incluye 30 pokébolas, 5 revivir máximo y 1 huevo suerte.

Recuerda que este será el primero de tres packs que se liberarán durante todo el mes de junio en Pokémon GO, por lo que te sugerimos estar atento a nuestras publicaciones para que sepas desde cuándo y cómo canjearlos.

¿Cómo canjear el lote de recompensas de Prime Gaming en Pokémon GO?