Pokémon GO Fest 2022: misiones y recompensas de la investigación especial gratis y de paga

Los fans están celebrando el Pokémon GO FEST 2022 en todo el mundo, evento que permitirá a los gamers capturar increíbles criaturas, así como tener un encuentro con Shaymin Forma Tierra. Sin embargo, esta no es la única novedad, ya que también se han liberado dos investigaciones especiales con impresionantes recompensas.

El GO Fest 2022 de Pokémon GO se celebrará los días 4 y 5 de junio, pero no será hasta el domingo a las 10.00 a. m. (hora de Perú) que se liberará la investigación especial gratuita Un mundo radiante y la de paga La llegada de RHI, donde una de ellas te asegurará un encuentro con Nihilego para que lo captures.

Misiones y recompensas de la investigación especial Un mundo radiante

1/6

Camina un kilómetro - x22 pokébolas

Haz 10 buenos lanzamientos - x1 huevo suerte

Captura 10 pokémon - x22 caramelos Trapinch

Recompensas por completar la primera etapa - x1 trozo estrella, 2022 PX y x22 ultra balls.

2/6

Captura 10 especies diferentes de pokémon - x2022 de polvo estelar

Derrota a dos miembros del Team GO Rocket - x1 incienso

Completa dos tareas de investigación de campo - x22 pokébolas

Recompensas por completar la segunda etapa: x2 bayas pinia plateada, x2 pase de incursión premium y x2022 de polvo estelar.

3/6

Participa en dos incursiones - x2 revivir máximo

Usa dos ataques cargados supereficaces - x2 super poción

Gana en una incursión - x2 bayas frambu dorada

Recompensas por completar la tercera etapa - x1 super incubadora, encuentro con Bronzor y 2022 PX.

4/6

Envía dos regalos a amigos - x22 carramelos Shaymin

Juega con tu compañero dos veces - x2 incubadoras

Haz eclosionar un huevo - x2022 de polvo estelar

Recompensas por completar la cuarta etapa - x2 bayas pinia, encuentro con Nihilego, x2 bayas frambu.

5/6

Da vueltas a cinco fotodiscos en poképaradas o gimnasios - 2022 PX

Usa 10 bayas para ayudarte a capturar pokémon - x22 ultra ball

Consigue una instantánea con tu compañero - x1 incienso

Recompensas por completar la quinta etapa - x1 piedra Sinnoh, x3 caramelos raro y x1 trozo estrella.

6/6

Reclama recompensa - 2022 PX

Reclama recompensa - x2022 de polvo estelar

Reclama recompensa - 2022 PX

Recompensas por completar la sexta etapa - x2022 de polvo estelar, 2022 PX y x2022 de polvo estelar.

Misiones y recompensas de la investigación especial La llegada de RHI

1/3

Da vueltas a 10 fotodiscos en poképaradas o gimnasios - x200 de polvo estelar

Haz eclosionar un huevo - x22 pokébolas

Completa dos tareas de investigación de campo - x2 bayas frambu

Recompensas por completar la primera etapa - x2 bayas latano, encuentro con Numel y x200 PX.

2/3

Participa en una incursión - x2 revivir

Consigue dos instantáneas de tus pokémon - x2 súper poción

Transfiere 10 pokémon - x200 de polvo estelar

Recompensas por completar la segunda etapa - x2 bayas pinia, encuentro con Drilbur y x22 super ball.

3/3