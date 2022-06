Padre pide ayuda a la comunidad de Minecraft para enseñarle a jugar a su hija

Disfrutar de los videojuegos para computadora, consolas o dispositivos móviles no es solo para jóvenes y niños, sino que también las personas adultas pueden convertirlo en un pasatiempo, tal como lo hizo este padre, quien quiere jugar Minecraft con su hija, pero no sabe cómo explicárselo porque tampoco lo entiende.

Según informa el portal The Gamer, en ResetERa apareció la publicación de un hombre de 40 años, quien le hizo una petición a la inmensa comunidad de Minecraft. En el post, el usuario señala que su hija tiene mucho interés por el videojuego de Mojang, pero la experiencia que ella puede tener depende de lo que él puede explicarle.

“Quiero seguir ayudándola... pero no tengo idea de lo que hay qué hacer. He abierto la aplicación en mi teléfono, pero estoy abrumado con opciones y cajas y un número aparentemente infinito de cajas de artículos. Entiendo que hay un modo supervivencia y un modo creativo y parecen bastante explicativos, pero una vez que estoy en el juego (Minecraft), no tengo idea de cómo continuar. Simplemente camino y rompo cosas”.

Asimismo, también comentó que pese a no ser un fan de los videojuegos, estos lo entretienen, y no ha tenido inconvenientes enseñándole a su hija cómo jugar Super Mario Bros. o Pokémon, pero con Minecraft la experiencia es completamente distinta.

Como era de esperarse, la publicación del señor que se hace llamar en ResetEra Blackpuppy, recibió varios comentarios por parte de la comunidad del sandbox, quienes le aconsejan, por ejemplo, dejarse llevar por su creatividad, pues es precisamente por esto que los niños adoran Minecraft.

Otros también le comentan que puede construir cosas a base de los recursos que vaya recolectando, pero el padre de familia mencionó que, si bien sabía que podía fabricar objetos, no sabía cómo hacerlos, pues no sabía qué era lo que necesitaba para hacerlo.