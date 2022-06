Sonic Frontiers, el nuevo videojuego de SEGA, ha dividido a los fans del erizo azul

La deuda de SEGA con la que es definitivamente su saga principal de videojuegos es larga y antigua; sin embargo, los intentos por darle a los fans un plataformero digno de estos tiempos no se detiene. Sonic Frontiers es el ensayo más reciente, hecho con el flamate Unreal Engine 5. Pese a mostrar gráficas fotorrealistas y un mundo abierto que brilla por su dibujado de distancia, no todos lo han recibido como el santo grial del erizo.

Sonic Frontiers llegará este año para PlayStation, Xbox, Nintendo y PC, y su próximo lanzamiento ha sido anunciado con un completo tráiler de 7 minutos en el que se muestra un extenso mundo explorable lleno de planicies, caminos laberintosos y muchos aros de los distintivos de la serie. El juego, aparentemente en un estado avanzado de desarrollo, fue anunciado el primer día del mes de junio, el cual está plagado de eventos de presentación como la Summer Game Fest (la alternativa natural a E3).

¿Será Sonic Frontiers el plataformero del erizo que todos llevan esperando por años? Foto: SEGA

Sonic Frontiers: decepciones por el tráiler

Pese a todo el glamour mostrado en el tráiler, no todos los fans de Sonic han recibido este anuncio con total entusiasmo. Muchos han cuestionado la decisión de SEGA de incluir un universo fotorrealista en la saga del erizo, especialmente tratándose de un personaje caricaturesco, comparable a Mario para Nintendo.

En cierto sentido, la esencia de los juegos de Sonic sigue presente, pero no son pocos los que afirman que los aros, rieles metálicos, propulsores y las pelotas típicas de la experiencia Sonic desentonan con ese escenario más cercano a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La elección de la musicalización tampoco se ha librado de las críticas, con una pista más cercana a un video ASMR que a un frenético juego del erizo.

En redes sociales como Facebook y Twitter, muchos usuarios han expresado su opinión sobre Sonic Frontiers a través de memes. La mayoría de los críticos parece estar de acuerdo en que el juego está más cerca a un tech demo que a un auténtico título de Sonic.

La cuenta del portal Gamers Heroes, incluso se animó a comentar con un meme que muestra el tradicional fondo de Windows XP (Bliss) con unos cuantos circuitos y edificios, haciendo alusión a que Sonic Frontiers no es más que un tech demo de Unreal Engine 5 con algunos elementos del erizo colocados superficialmente.

La jugabilidad, especialmente la de los controles de Sonic, también ha sido criticado, pues no parece distar mucho de lo que se ve en los plataformeros 3D del erizo desde la época del Dreamcast.

Para muchos, el tráiler de Sonic Frontiers se centra demasiado en los escenarios gigantes. Foto: Twitter

“Sonic Frontiers luce como lo que sucede cuando compras un mapa espectacularme definido y de alta calidad de Skyrim en la tienda de assets de Unity y luego le colocas un montón de circuitos aleatorios y plataformas usando MS Paint. Mala primera impresión”, comentó el usuario Stefan Gagne.

“Ya me vi el gameplay de Sonic Frontiers. No es por sonar pesimista, pero cuando la gente pedía un juego 3D similar a los fangames, creo que se referían a los que estaban terminados, no a los que eran tech demo de Unreal”, sentenció otro usuario, Adhe, en Twitter.

Sonic Frontiers: plataformas y fecha de lanzamiento