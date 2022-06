State of Play: fecha, horarios y dónde ver la transmisión del nuevo evento de PlayStation

Llegó el día que todos los usuarios de PS4 y PS5 esperaban. PlayStation realizará una nueva transmisión del State of Play en el que presentará novedades de los videojuegos, exclusivos y third party, para PlayStation 5 y PlayStation VR2. Conoce aquí los horarios por países, fecha y dónde ver este importante evento.

Esta nueva edición del State of Play es muy especial, sobre todo para los fanáticos de juegos de realidad virtual, ya que por primera vez veremos avances sobre Horizon Call of the Mountain, el spin-off de la saga Horizon de Guerrilla Games, que tendrá un nuevo protagonista y será el primer juego exclusivo de PS VR2.

Aunque PlayStation no ha dado una lista oficial con todos los juegos que presentará durante el programa, se sabe que la transmisión tendrá una duración de 30 minutos, en la que se incluirán tráileres y anuncios para las consolas de Sony.

Fecha y horarios del State of Play de junio 2022

Toma nota. Un comunicado publicado en PlayStation Blog confirma que el State of Play se llevará a cabo el jueves 2 de junio de 2022 , a partir de las 3.00 p. m. (PT) / 6.00 p. m. (ET) / 11.59 p. m. (CEST), desde los canales oficiales de la compañía en YouTube y Twitch.

Horarios por países del State of Play