Gamer disputó torneo de Super Smash Bros vestido de astronauta de Among Us y se vuelve tendencia en la comunidad

En el 2018 nació un videojuego llamado Among Us, basado en una temática espacial y de astronautas, en el que ocho competidores tienen que deliberar para descubrir quién es el impostor. Fue recién en el 2020 cuando este videojuego cobró popularidad, como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Con el tiempo, este juego llegó a ser conocido en todo el mundo y consiguió miles de millones de descargas, junto con una gran cantidad de fanáticos, como es el caso del joven competidor que ha sorprendido a toda la audiencia de videojuegos al ir disfrazado de un astronauta de Among Us a una competencia de Super Smash Bros.

La noticia se dio a conocer el pasado fin de semana durante una edición de la MomoCon, un popular evento que, entre muchas otras cosas, alojó una competencia de Super Smash Bros Ultimate.

Si bien era de esperar emociones fuertes y duelos de alto nivel, nadie vio venir la presencia de un jugador que vendría disfrazado, y mucho menos de Among Us, el exitoso juego independiente de InnerSloth.

Naturalmente, la vestimenta del gamer no pasó desapercibida por los espectadores y los comentaristas, quienes expresaron su incredulidad de inmediato.

Por si fuera poco, el video del evento en donde aparece el joven disfrazado, se ha convertido viral en redes sociales y, por el momento, ya cuenta con más de 708,900 reproducciones en Twitter y más de 64,200 likes.

Por desgracia, el jugador que conquistó a miles de personas con su genial disfraz de Among Us no pudo vencer a su rival. Sin embargo, parece que tuvo mejor suerte en el bracket de perdedores, pues pudo salir victorioso en 5 sets.