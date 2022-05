Sin E3 2022, estas son las conferencias y eventos de videojuegos que nos esperan en junio

El mundo de los videojuegos inició una nueva temporada con una fuerte noticia, ya que el E3 no dudó en anunciar desde hace meses que este 2022 no tendrían una gala. En consecuencia, varios de los títulos que se iban a presentar en esta conferencia quedaron en el aire, por lo que ahora tendrán que prepararse para otras ceremonias que acontecen este próximo mes de junio.

La industria celebrará diversos eventos este mes, aunque algunos sobresalen frente a su competencia por la trayectoria que tienen en el rubro y las altas expectativas que cada temporada genera. A continuación, te presentamos cuáles son las más destacadas.

STATE OF PLAY

Tras la exitosa edición desarrollada en marzo, PlayStation vuelve a apostar por esta conferencia, la cual está enfocada en mostrar los próximos estrenos para sus consolas PS4 y PS5. De acuerdo a Sony, esta cita internacional se centrará en mostrar juegos de desarrolladoras terceras, como también más novedades del PlayStation VR2 y algunos proyectos que están en camino. Puedes verlo a través de los canales oficiales de la marca este jueves 2 de junio de 2022 a las 5.00 p. m.

SUMMER GAME FEST

El Summer Game Fest siempre ha rivalizado con el E3 para ver cuál es el evento con mayor expectativa de cada año y cuál termina siendo el que más sorpresas presenta. Para este 2022, la conferencia organizada y presentada por Geoff Keighley se llevará todos los reflectores, ya que tiene todo listo para dar a conocer los últimos lanzamientos en las plataformas de PlayStation, Nintendo y Xbox. Los que deseen verlo desde su casa deben estar en línea en su canal de Twitch desde la 1.00 p. m. el próximo jueves 9 de junio.

PC GAMING SHOW

Los juegos para consolas no son los únicos protagonistas en este mes, pues este evento, que se realizará de manera virtual a través de una transmisión en YouTube, revelará las novedades más importantes para las PC gaming en los próximos meses, las cuales irían desde títulos nuevos hasta juegos de gestión, RTS, simuladores y más. El PC Gaming Show se celebrará el domingo 12 de junio a partir de las 2.30 p. m.

Los mejores lanzamientos de videojuegos que se avecinan en junio 2022

1. Diablo Immortal (Android e iOS)

Este polémico videojuego fue el causante de uno de los tropiezos de Blizzard hace 3 años, con el cual comenzó toda una época oscura para la compañía y que, de cierta manera, ha desembocado en la adquisición de Microsoft. El juego fue anunciado cuando todos esperaban una cuarta entrega para PC de la popular saga de Diablo; sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde entonces y todavía hay esperanza de que sea una gran experiencia.

Lanzamiento: 2 de junio de 2022

2. Mario Strikers: Battle League (Nintendo Switch)

Esta popular secuela promete ser uno de los lanzamientos más fuertes de Nintendo Switch. Ya ha recibido alabanzas en las críticas prelanzamiento y debemos decir que tiene la valla alta por la gran calidad de Super Mario Strikerz (Gamecube) y sus sucesores. Por si no lo recuerdas, se trata de un frenético juego de fútbol con los simpáticos personajes de Super Mario Bros.

Lanzamiento: 10 de junio de 2022

3. Sonic Origins (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

El popular erizo azul está en un gran momento de popularidad gracias al estreno de su segunda película. Pese a ello, este título en particular no estuvo exento de la polémica por su temporada de preventa que resultó confusa para muchos usuarios. En sí, se trata de una colección de muchos de los clásicos de Sonic The Hedgehog y una forma de que los más chicos conozcan su legado en la historia de SEGA.

Lanzamiento: 23 de junio de 2022

4. Redout 2 (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

Si alguna vez jugaste al famoso WipeOut, entonces no puedes perderte esta secuela del popular RedOut. Se trata de un juego de carreras estilo arcade, con vehículos a toda velocidad y circuitos llenos de luces y ambientes coloridos, futuristas y llenos de ciencia ficción. Los tráilers han enamorado a la vieja audiencia que espera más juegos estilo F-Zero, y se espera que este sea un gran aliciente para ellos.

Lanzamiento: 16 de junio de 2022

5. Capcom Fighting Collection (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

Por si fuera poco de experiencias clásicas, este mes de junio también verá el estreno de una nueva colección de Capcom. Se trata precisamente de Capcom Fighting Collection, un compilatorio de algunos de los mejores juegos de pelea arcade de las sagas Street Fighter, Darkstalkers, Cyberbots y Red Earth (solo primera versión para consolas). Al igual que la colección de Street Fighter por su 30 aniversario, este título también ofrecerá juego online.