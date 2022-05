Los mejores mandos para teléfonos gamer en los que puedes disfrutar de videojuegos en 2022

¿Quién diría hace 10 años que los celulares terminarían convirtiéndose en auténticas estaciones de juego, a veces superando las especificaciones técnicas de muchas computadoras? Pues bien, aunque los teléfonos gamer siguen siendo un mercado de nicho, es aún interesante observar los distintos conceptos e innovaciones que presentan las marcas más arriesgadas en este rubro. Te presentamos los mejores mandos para jugar en teléfonos en lo que va del 2022.

Este tipo de dispositivos no depende únicamente de lo que nos ofrezcan plataformas como Google Play Store, Google Play Juegos o todo el catálogo completo de Android. Los servicios de streaming como Google Stadia, Nvidia Geforce Now, Amazon Luna, y la propia Steam con su Remote Play Together, también encuentran en los smartphones una gran plataforma.

Además, junio será un mes interesante para el mobile gaming, tanto por el lanzamiento de Diablo Immortal como por el crecimiento que está experimentando Apple Arcade y otras plataformas con juegos exclusivos. Sin duda, el juego móvil seguirá creciendo, poco a poco, hacia una calidad mejor.

Antes de continuar con la lista, no podemos dejar pasar la oportunidad de relacionar todos estos combos de mandos + teléfonos con el estándar que está imponiendo sutilmente la Steam Deck y, en cierta manera, la Nintendo Switch. El diseño de pantalla central con dos mitades de joystick a los lados se está convirtiendo en algo común, y estos modelos te lo confirmarán.

Los mejores teléfonos gamer de 2022

1. Backbone One

Este dispositivo está diseñado para iPhone, y se asemeja a la Nintendo Switch con su carcasa exterior, especialmente por el D-pad. No necesita carga y permite que tu iPhone llene su batería mientras lo tienes conectado.

Backbone One. Foto: Gamespot

2. Razer Kishi

Este modelo es casi lo mismo al anterior, pero hecho también para Android. Destaca por sus palancas análogas y tampoco requiere de carga. Uno de sus puntos en contra es que no permite usar el puerto USB-C para audífonos con esa entrada.

Razer Kishi. Foto: Gamespot

3. RiotPWR ESL

Este mando de control externo cuenta con un diseño premium que lo hace destacar del resto. Presenta el layout del mando de Xbox y su calidad externa es destacable. También tiene botones dedicadas para streaming y captura de video.

RiotPWR ESL. Foto: Gamespot

4. PowerA MOGA XP5-Plus

Similar al anterior, se trata de un modelo mucho más parecido al control de Xbox clásico. Permite reconfigurar los botones y hasta cuenta con un botón home de la consola de Microsoft en el medio. También es uno de los más baratos de la lista.

PowerA MOGA XP5-X Plus. Foto: Gamespot

5. Razer Junglecat

Volviendo a los diseños cercanos a la Switch, no podemos dejar de lado este ejemplar que hará que tu smartphone sea confundido con la consola. Cuenta con botones cliqueables y más de 100 horas de autonomía. Además, es bastante portátil.

Razer Junglecat. Foto: Gamespot

6. Razer Raiju Mobile

Otro ejemplar montable que presenta un D-pad de 4 botones y botones táctiles. También puede utilizarse en una PC y resiste hasta 23 horas en autonomía.