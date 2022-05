Los mejores lanzamientos de videojuegos que se avecinan en junio 2022

Los videojuegos son una industria ágil a la que le urge la innovación, pero tal como sucede con otros mercados, como el de la tecnología de consumo, también cuenta con algunas épocas clave para presentar lo más nuevo de su comunidad desarrolladora. En junio se aproximan nuevos lanzamientos que prometen darle más forma a la presente generación de consolas —con PS5 y Xbox Series X—, así como alzar más la valla gráfica de lo que resta de la década.

Junio también es el mes de los eventos y, si bien el tradicional E3 ya fue cancelado hace meses, ahora existe toda una nueva generación de conferencias online y semipresenciales como el Summer Game Fest, y los ya conocidos Direct Play y State of Play de Nintendo y PlayStation, respectivamente.

Videojuegos que debutan en junio de 2022

A pocas horas de iniciar el sexto mes de este año, te presentamos una lista con los lanzamientos más sonados, en todas las plataformas conocidas (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, Android e iOS).

1. Diablo Immortal (Android e iOS)

Este polémico videojuego fue el causante de uno de los tropiezos de Blizzard hace 3 años, con el cual comenzó toda una época oscura para la compañía y que, de cierta manera, ha desembocado en la adquisición de Microsoft. El juego fue anunciado cuando todos esperaban una cuarta entrega para PC de la popular saga de Diablo; sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde entonces y todavía hay esperanza de que sea una gran experiencia.

Lanzamiento: 2 de junio de 2022

2. Mario Strikers: Battle League (Nintendo Switch)

Esta popular secuela promete ser uno de los lanzamientos más fuertes de Nintendo Switch. Ya ha recibido alabanzas en las críticas prelanzamiento y debemos decir que tiene la valla alta por la gran calidad de Super Mario Strikerz (Gamecube) y sus sucesores. Por si no lo recuerdas, se trata de un frenético juego de fútbol con los simpáticos personajes de Super Mario Bros.

Lanzamiento: 10 de junio de 2022

3. Sonic Origins (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

El popular erizo azul está en un gran momento de popularidad gracias al estreno de su segunda película. Pese a ello, este título en particular no estuvo exento de la polémica por su temporada de preventa que resultó confusa para muchos usuarios. En sí, se trata de una colección de muchos de los clásicos de Sonic The Hedgehog y una forma de que los más chicos conozcan su legado en la historia de SEGA.

Lanzamiento: 23 de junio de 2022

4. Redout 2 (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

Si alguna vez jugaste al famoso WipeOut, entonces no puedes perderte esta secuela del popular RedOut. Se trata de un juego de carreras estilo arcade, con vehículos a toda velocidad y circuitos llenos de luces y ambientes coloridos, futuristas y llenos de ciencia ficción. Los tráilers han enamorado a la vieja audiencia que espera más juegos estilo F-Zero, y se espera que este sea un gran aliciente para ellos.

Lanzamiento: 16 de junio de 2022

5. Capcom Fighting Collection (PlayStation, Xbox, Nintendo, PC)

Por si fuera poco de experiencias clásicas, este mes de junio también verá el estreno de una nueva colección de Capcom. Se trata precisamente de Capcom Fighting Collection, un compilatorio de algunos de los mejores juegos de pelea arcade de las sagas Street Fighter, Darkstalkers, Cyberbots y Red Earth (solo primera versión para consolas). Al igual que la colección de Street Fighter por su 30 aniversario, este título también ofrecerá juego online.