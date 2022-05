Historia gamer: crean un archivo con 50.000 videojuegos y consolas para su preservación

Semanas anteriores, te comentamos sobre la importancia de la preservación de los videojuegos y cómo PlayStation junto a otras marcas de la industria siguen haciendo esfuerzos para poder mantener viva la historia gamer. Este trabajo no solo se está dando por parte de las compañías más poderosas del rubro, sino también por algunos proyectos como el Embracer Games Archive, el cual ha creado un archivo con 50.000 juegos y consolas para su preservación.

Embracer Group, conocido anteriormente como THQ Nordic, ha presentado esta colección con el objetivo de archivar y guardar la mayor cantidad posible de artículos que han existido en el escenario gaming, los cuales van desde títulos, accesorios, máquinas y otros elementos que se han lanzado en los último 40 años aproximadamente.

Asimismo, esta base de datos también tiene la intención de establecer colaboraciones con instituciones y museos para continuar con la labor de conservación. Por otro lado, parte de la colección se mostrará al público en la sede central del proyecto, ubicado en Karlstad, Suecia, y en otros lugares del mundo que hasta la fecha no se han detallado.

“Imagine un lugar donde todos los videojuegos, consolas y accesorios físicos estén reunidos en un solo sitio. Y piense qué significaría eso para la cultura del juego y cómo hace posible la investigación de videojuegos. Este viaje acaba de comenzar y todavía estamos en sus primeras etapas”, menciona David Boström, director ejecutivo del proyecto, quien también comunicó que todo usuario puede visitar su sitio web oficial para consultar más información e imágenes de la colección.

En el siguiente video, puedes ver cómo anunciaron la llegada de esta colección y gran parte de sus novedades pendientes para el 2022:

Los mejores documentales de videojuegos que todo gamer de verdad debe ver

High score

Iniciamos el listado con uno de los documentales que llegó inicialmente para Netflix, la popular plataforma de streaming que apostó por desarrollar algo distinto e introducirse a los videojuegos desde hace unos años.

Puede que esta producción no haya sido de las más apegada a la historia de la industria gaming, pero, por parte de los fanáticos, fue una de las que mejores apreciaciones. En la cinta separada por capítulos se hablaba de la época dorada del mundo gaming, en la que se destaca la labor de los informáticos y artistas que salían por entonces.

Thank you for playing

Además de las series o cortos que hacen honor a la historia gamer, también se encuentra esta película documental estadounidense que cuenta la historia de Ryan y Amy Green criando a su hijo Joel, a quien le han diagnosticado cáncer y que encuentra en los juegos un apoyo para sobrellevar esta enfermedad.

El film ha sido elogiado por la reconocida firma, catalogándola como “la cinta de videojuegos más importante jamás realizada”, debido a que pudo conectar bien una historia conmovedora con lo divertido que representa este tipo de entretenimiento.

Not a game

Asimismo, tenemos un documental realizado en tierras hispanohablantes, precisamente desde España, donde se nos muestra una perspectiva honesta sobre qué es lo bueno y malo en el mundo de los videojuegos, de acuerdo al desconocimiento de algunas personas.

En pocas palabras, se plantean diversas preguntas que, en su mayoría, son consultadas por los adultos y aquellos que no conocen para nada un título. Entre las principales dudas que se resuelven están: “¿fomentan el aislamiento o la sociabilidad?”, “¿te puedes ganar la vida jugando?”, “¿los e-sports también son considerados deporte?

Indie game: the movie

Esta producción se hizo con el propósito de inspirar a los nuevos desarrolladores que quieren profesionalizarse, por lo que contó una historia de cómo algunos usuarios aprovechaban todos sus recursos para poder crear juegos independientes, también conocidos como títulos indie.

La trama gira en torno a los viajes y aventuras que tienen los aspirantes a este oficio, en los que se evidencia el gran sacrificio que deben hacer para poder obtener un buen resultado con poco presupuesto.

The king of Kong: a fistful of quarters

Finalmente. cerramos la lista con, posiblemente, una de las cintas documentales más increíbles e interesantes de todos los tiempos, la cual nos narra una competencia ardua entre dos usuarios que quieren sus propios récords. Billy Mitchell, denominado en los 90 como el “jugador de videojuegos del siglo”, estableció en 1999 una marca casi imposible de batir en Donkey Kong, el popular título en el que también salía Mario Bros.

Cuatro años después de imponer su registro más elevado, Steve Wiebe, quien acababa de perder su trabajo, se enteró de la hazaña conseguida por Mitchell, por lo que el tiempo que tenía disponible tras ser desempleado lo aprovechó para imponer su propio récord.