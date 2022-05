Creador de videojuego sobre pandemias: “Beneficiarnos por la COVID-19 fue incómodo”

Hace más de dos años, cuando el mundo enfrentaba por primera vez en décadas una pandemia global que amenazaba los sistemas de salud en decenas de países, muchas personas tuvieron que quedarse confinadas en casa y recurrir a los videojuegos –incluso por recomendación– para evitar contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2. Fue ahí que se experimentó un boom en la industria gaming de la que muchos obtuvieron beneficios.

Quizá un caso particular fue el de Plague Inc., un videojuego que, tal como su nombre menciona, trata precisamente sobre pandemias, y sobre cómo se generan y cómo se pueden controlar.

Fue más que incómodo

James Vaughan, desarrollador y creador del mencionado título, vivió algunas semanas de extrema bonanza, puesto que su videojuego –que ya tenía casi una década en el mercado– consiguió escalar en los tops de descargas de muchas tiendas conocidas como Steam.

El juego no estuvo lejos de la controversia (sobre todo por su temática) y fue incluso prohibido en China; sin embargo, nada evitó que Vaughan se lleve una cuantiosa fortuna gracias a las ventas que explotaron tras un incidente en el que él no tenía nada que ver.

A propósito de esos tiempos, el desarrollador se animó a realizar una sesión de preguntas y respuestas en le popular portal Reddit, donde confesó muchos de sus sentimientos por entonces.

Ante la pregunta de un aficionado, quien le preguntó exactamente si es que “se había sentido incómodo por beneficiarse por la COVID-19″, James contestó: “Incómodo es decir poco. Me sentía muy incómodo ver todas las cosas ficticias que puse en el juego ocurriendo en la vida real. Quiero que a mis juegos les vaya bien por ser buenos, no debido a un desastre mundial serio”.

Vale mencionar que la pandemia del coronavirus no fue el único incidente –ni el primero– que generó un alza en las ventas y popularidad de Plague Inc. Lo mismo ocurrió con el brote de Ébola de 2015.

“Al final, donamos US$ 240.000 a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la CEPI (Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias) y lanzamos Plague Inc. The Cure, un juego que ayuda a entender las complejidades para detener una pandemia global”, replicó.

¿De qué trata Plague Inc.?

Plague Inc. es un videojuego de estrategia para PC, iOS, Android, Xbox One y Nintendo Switch que consiste en crear un patógeno que pueda afectar a la humanidad y extinguirla por completo. El rol del jugador es lograrlo evolucionar a través del contagio.