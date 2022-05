God of War: Ragnarök sí llegaría en 2022 a PlayStation 4 y PlayStation 5

Sony realizará un nuevo State of Play el próximo 3 de junio, evento en el que mostrará novedades sobre los próximos lanzamientos para PlayStation 5 y PlayStation VR2, por lo que muchos aficionados tienen la esperanza de que God of War: Ragnarök estará presente.

En las últimas horas, se ha hablado mucho sobre la saga de God of War, la misma que contará con una serie live action que se estrenará en la plataforma de Amazon Prime. Pero esta no es la única sorpresa para la franquicia, ya que una reciente pista asegura que God of War: Ragnarök sí se estrenará en 2022 en las consolas de Sony.

Aunque desde hace un tiempo se viene especulando con el retraso en la fecha de estreno del videojuego protagonizado por Kratos y Atreus, en una publicación en Twitter realizada por el usuario The_Marmolade se señala que esto no sucederá.

El internauta publicó una serie de imágenes que corresponden al merchandising de God of War: Ragnarok en Geeky Zone del Reino Unido, artículos de colección que tienen como fecha de lanzamiento septiembre de 2022; es decir, este año.

La tienda minorista Geeky Zone del Reino Unido enlistó varios productos de God of War: Ragnarök con lanzamiento para septiembre de 2022. Foto: captura de Twitter

La existencia de esta mercadería y el hecho de que esté listada para el 2022 tranquiliza de alguna manera a los usuarios de PS4 y PS5, ya que podría coincidir con el estreno de God of War: Ragnarök en las consolas de Sony.

A esto se le suma que el videojuego ya recibió su calificación por edades en Corea, por lo que su aterrizaje sería inminente. No obstante, es recomendable tomar con pinzas el hallazgo del usuario de Twitter y esperar con calma algún anuncio que realice Sony.